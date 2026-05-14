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▲周杰倫也現身泰國清邁，粉絲猜是為了陪愛妻昆凌錄影。（圖／翻攝自微博@圈内課代表）

女星昆凌近期加入陸綜《中餐廳10》，搭檔王俊凱、黃曉明等人，並一同前往泰國清邁錄影。不料沒有在出演名單中的周杰倫，也在近日於清邁寧曼路被粉絲目擊。雖然他穿著低調，但還是被粉絲一眼認出，有人猜測他是在當地有私人行程，也有人猜他是愛相隨陪愛妻昆凌錄影。昆凌在12日被目擊提著兩個大行李箱現身泰國，才讓眾人得知她以常駐嘉賓身分加入了《中餐廳10》。但近日，竟有網友在清邁寧曼路，目擊了沒有在出演名單上的周杰倫。有網友PO出在清邁目擊周杰倫的背影照，只見他穿著全黑帽T配短褲，還特地把帽子戴上，似乎是不想被認出來，但低調裝扮依然被粉絲一眼認出，直呼：「迎面走過來，除了震驚還是震驚，應該是私人行程不想被認出來，等他走遠了才遠遠拍了一下背影。」不過也有人猜測周杰倫是為了陪愛妻昆凌錄影，才特地跑到清邁愛相隨，紛紛大讚兩人的好感情，「感情好就這樣！好幸福！」、「你倆真離不開啊」、「這對夫妻感情真的太好了吧，好羨慕。」《中餐廳》是中國在2017年推出的一檔明星經營類美食真人秀節目，每一季都能引發大量話題。今年的第10季由黃曉明繼續擔任店長，王俊凱時隔6年回歸擔任副店長，除了首度加入的昆凌外，還有姜妍、靳夢佳、張雅琪、林述巍等人也將現身。節目已在5月前往泰國清邁錄製，預計在6月開播。