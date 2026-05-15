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美國總統川普、中國國家主席習近平的「川習會」，昨（14日）已在北京人民大會堂登場，雙方閉門會談期間，習近平提到台灣問題是中美關係最重要的議題，若是處理不好，2國就會碰撞甚至衝突，強調台獨與台海和平「水火不容」，引起各大外媒關注，《彭博社》記者還形容習近平2017年會晤川普時，並未發表如此強硬的言論。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽分析，習近平近10年對於台灣措辭的變化，似乎真的相信自己那套「東升西降」的敘事。沈榮欽在臉書上發文，從川普第一任期、拜登執政時期、到現在的川普回歸「2.0」，習近平在和美國總統談到台灣問題時，先是強調這是美中關係「最敏感、最核心」的事，要求美方恪守「一個中國」政策和中美三個聯合公報原則；後來漸趨強硬，表示台灣是「中國核心利益中的核心」，更是「中美關係第一條不可逾越的紅線」，警告：「解決台灣問題是中國人自己的事，是中國的內政」，要求拜登落實「不支持台獨」。現在，穿著「矮子樂」的習近平又表示，台灣是「中美關係最重要的問題」，處理好就能維持雙邊關係穩定；處理不當，恐怕就會導致兩國「碰撞甚至衝突」，還說台獨與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數。沈榮欽認為，整體來看，習近平近10年的談話，越來越激烈而具體，一開始對川普只是行禮如儀，希望美國遵守一中和三個公報；到了拜登就開始出現警告台獨和軍售的措辭，卻遭拜登拒絕，也沒對軍售做出任何承諾；本次川普2.0，習近平同樣出現警告台獨的語句，和拜登時期類似，但是比拜登時更具體暗示軍事衝突的可能。沈榮欽指出，習近平可能真的相信美國正在衰落，中國將逐漸取而代之。至於中國大談台灣議題，美方新聞簡報卻隻字未提的現象，其實並不新鮮，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在空軍一號上受訪時，就說過有些議題就算談了也不會公布，事後並補充美國對台政策沒有改變，似乎是要穩定外界的憂心。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）則是在「川習會」後受訪提到，川普深知台灣議題敏感，會在未來幾天進一步談論，現在很多人都只是猜測，具體情況可能要等幾天後才會更明朗一點。沈榮欽並剖析盧比歐在美中元首會談後的說法，儘管北京不排除必要時動武，但他的觀察是，中國目前不願對台灣採取軍事行動，而更傾向於讓台灣心甘情願的加入，甚至希望台灣通過投票或公投同意併入中國，顯示北京深知動武的困難，將採用其他方式實現統一，這也和中國「東升西降」的意識形態一致，北京似乎認為對台統戰有其效果。