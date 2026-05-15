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▲柾國服役期間帳戶遭駭客入侵，股票差點被賣光。（圖／經紀公司IG@bighit_ent）

南韓演藝圈爆發大規模個資外洩與金融詐騙案，BTS防彈少年團成員柾國（Jung Kook）也成為受害者。一名40歲中國籍男子A某涉嫌組織跨國駭客集團，趁柾國服兵役期間入侵其證券帳戶，導致名下價值84億韓元（約新台幣2億元）的HYBE股票險遭非法轉移。南韓法務部與警方證實，已於13日將該名詐騙首腦從泰國遣返回韓，揭開這起非法所得高達380億韓元（約新台幣8.8億元）的精密犯罪內幕。根據南韓警方調查，該犯罪集團作案目標極具針對性，專門鎖定企業家、政界人士及知名藝人等高資產族群。更狡猾的是，嫌犯傾向挑選「正在服兵役或在監服刑者」下手，認為這類受害者無法即時監控手機訊息或帳戶異動。BTS成員柾國在2024年1月入伍期間，其帳戶內約3萬3500股、價值約84億韓元的HYBE股票遭到非法入侵操作，所幸金融機構與經紀公司及時偵測到異常，果斷採取「暫停支付等緊急措施」，才成功阻斷交易。雖然曾有約500股股票一度遭轉賣，但事後法院裁定交易無效，資產全數保住，「全數股票均未被轉出」。警方揭露，該集團的犯案手法相當專業。首腦A某與其大學學弟全某（36歲，中國籍）自2023年起，陸續入侵超過20個南韓政府與公共機構網站，非法竊取258名受害者的身分證字號等個資。取得個資後，嫌犯利用南韓平價電信（알뜰폰）「無須本人臨櫃即可開通門號」的漏洞，冒名申辦預付型手機通過實名認證。隨後藉此重設銀行密碼、申請數位憑證，進而接管受害者的證券帳戶與虛擬貨幣錢包。這起跨國犯罪引發國際資安界關注。共犯全某已於去年5月在泰國落網，並於同年8月引渡回韓受審。逃亡多時的集團首腦A某則於2026年5月13日在泰國曼谷被捕，並於當日上午抵達仁川國際機場移送法辦，南韓法務部強調： 「政府將持續加強與國際組織合作，不讓海外成為犯罪者的避風港。」