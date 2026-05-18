我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《21世紀大君夫人》因為扭曲歷史，遭到韓國觀眾不滿。（圖／翻攝program.imbc.com）

▲李在源（右2）原是《21世紀大君夫人》終映訪問唯一受訪的演員，如今取消。（圖／翻攝program.imbc.com）

IU、邊佑錫主演的韓劇《21世紀大君夫人》16日播出完結篇，以超高收視率13.8%完美收官，卻因，男女主角也在今（18）日分別發下長文道歉，「沒能展現出有責任感的一面，似乎讓大家感到非常失望，我感到十分抱歉。」而IU劇中的哥哥李在源（飾演：成泰周）原定今天有媒體專訪，也因為《大君》爭議決定取消。在韓國，每當一部作品完結，演員群都會接受終映訪問，但《21世紀大君夫人》近日爆出歷史扭曲爭議，男女主角IU、邊佑錫確定不受訪，李在源原本是全體演員中，唯一確定接受訪問的人，但隨著作品爭議延燒，最終也決定取消。李在源經紀公司今天跟媒體表示：「我們沉重看待目前圍繞作品的輿論與整體情況。在這樣的狀況下，讓演員進行個人專訪，可能會對整部作品以及觀眾帶來額外負擔，因此我們認為必須更加謹慎。」李在源在《21世紀大君夫人》中，是非常重要的綠葉，飾演IU（成熙周角色）的哥哥成泰周，劇中只要妹妹遇到困難，他總是立即出面神救援，是本劇的靈魂人物，近期深受劇迷喜愛。大家好，這裡是Studio Uhoo。我們沉重看待目前圍繞作品的輿論與整體情況。在這樣的狀況下，我們認為演員進行個人專訪，對整部作品以及觀眾而言，可能都會帶來額外負擔，因此決定以更謹慎的態度面對。演員本人作為作品的一員，也以沉重的心情看待目前的情況。綜合考量各項因素後，這次訪問恐怕不得不取消。敬請各位記者多多包涵。