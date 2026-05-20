中央氣象署地震測報中心表示，今（20）日上午9時11分台東縣近海發生芮氏規模4.8地震，震央在台東縣政府北北東方65.3公里處，深度27.8公里，屬於極淺層地震，本起地震觀測到最大震度為4級，出現在台東縣長濱。 我是廣告 請繼續往下閱讀 象署地震測報中心指出，震度4級地區為台東縣，震度3級地區為花蓮縣，震度2級地區為雲林縣、嘉義縣、彰化縣，震度1級地區為高雄市、南投縣、台南市、嘉義市、台中市。 ⚠️發生強震怎麼辦？地震逃生保命重點必看 ✔地震時躲哪裡最安全？逃生正確保命SOP：黃金三角錯了、別衝戶外 ✔搭捷運、開車時大地震怎麼辦？消防署「交通保命攻略」：別急煞車 ✔地震有多強？氣象署「震度分級」一圖看懂：震度3級已出現恐懼感 ✔地震包內容物準備什麼？「6大地震避難包清單、放置地點」一次看 相關新聞 埔里5.1地震是獨立事件！氣象署警告：未來1周注意規模4至4.5餘震埔里5.1地震不單純？郭鎧紋：和921餘震重疊 台灣地震醒過來了地震速報／18:43花蓮市規模5「極淺層地震」！全台12縣市有感地震速報／國家警報大響！08:46南投埔里5.1地震 最大震度4級 張志浩編輯記者畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...作品集 地震台東