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▲狄鶯（左起）、孫鵬夫妻過去非常溺愛孫安佐。（圖／翻攝自狄鶯臉書）

▲孫芸芸身穿比基尼，秀出完美身材曲線。（圖／孫芸芸IG@aimeeyunyunsun）

《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（21）日的娛樂新聞搶先看，女星王俐人先前被爆和老公林琮軒已經離婚，但昨日520她浪漫轉發貼文與老公互動，隔空放閃，破除婚變謠言。狄鶯富養孫安佐到底要花多少錢？名嘴許聖梅分析帳單，認為光是去美國營救孫安佐，狄鶯夫妻就噴了3000萬。48歲「台灣第一名媛」孫芸芸近日分享自己身穿黑色比基尼的照片，被讚是最美辣嬤。49歲女星王俐人近期因大尺度開團購與直播引發熱議，而她的丈夫林琮軒則長期在中國拍戲，兩人因工作分隔兩地，自2024年底起因鮮少公開合照，外界頻傳兩人已祕密離婚，對此王俐人曾多次駁斥。在520當天，王俐人更特地在社群轉發老公新戲的貼文替他加油打氣，林琮軒按讚老婆的留言，撒嬌對王俐人說：「今天殺青，累到爆炸」，甜蜜互動破除婚變傳聞。藝人孫鵬與狄鶯之子孫安佐因火焰槍案遭收押禁見，這對夫妻的「富養」教育再成焦點。媒體人許聖梅透露，狄鶯高齡得子極盡溺愛，曾因兒子在外吃粥不夠營養而暴怒。夫妻倆砸重金供其讀貴族學校與留美，2018年更因美國恐攻案變賣房產、狂燒3千萬天價律師費救子。怎料回台後又繼續面臨更多官司與詐騙案，可見要養出一個孫安佐，花費不簡單。孫芸芸日前迎來48歲生日，近日她赴夏威夷度假，在社群分享身穿黑色比基尼辣照，大秀緊實的小麥肌S曲線與逆天長腿，魔鬼身材完全不留歲月痕跡。升格當外婆的她，凍齡狀態與26歲愛女廖思惟形同姊妹，不僅引來女兒留言直呼「終於PO了」，大批網友更被這極致的完美身材澈底驚豔，大讚她是「最美辣嬤」。