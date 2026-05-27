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▲黃仁勳（左2）這次來台也帶著洛麗（左1）一起逛夜市。（圖／資料照）

▲Uni-Girls在戶外直播時，一名詭異流浪漢不斷逼近。（圖／翻攝自姑娘放肆YouTube）

《NOWNEWS今日新聞》帶各位來看今（27）日的娛樂新聞搶先看，孫淑媚逆齡神顏近期頻頻掀起討論，她今日清晨5點在社群上公開變美祕訣，列舉12項要點，超有誠意。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日返台，一舉一動備受關注，他用理工男思維追老婆，約她一起寫作業的故事也引發討論。統一7-ELEVEN獅啦啦隊成員近日赴美參加MLB Taiwan Day活動，在路邊開直播時毫無戒心，被流浪漢逼近，讓粉絲替她們捏了把冷汗。45歲女星孫淑媚因外型完全沒老態，化妝、打扮宛如韓星，被封為「台版Jennie」，美照頻頻引發熱議。不少網友都懷疑孫淑媚在臉上動刀，迫切想知道孫淑媚的整形醫生是誰？對此，孫淑媚今日清晨寫下長文解答12項變美祕訣，坦言自己有打肉毒和電音波，但絕對沒在臉上動刀，更開玩笑說讓她變美的醫生「目前手邊交得出去的，只有我爸跟我媽」。黃仁勳與老婆洛麗（Lori Mills Huang）相識於美國俄勒岡州立大學，兩人都是電機工程學系學生，他17歲就對洛麗一見鍾情，為了追到女神，身為理工男的黃仁勳主動搭訕，詢問洛麗「妳想看我的作業嗎？」想不到真的引起洛麗的注意。他後來更約洛麗每週一起寫作業，承諾對方「保證妳能拿到全A」，這讓兩人無形中增加許多相處時間，兩顆心才走到了一起。統一7-ELEVEN獅啦啦隊Maggie、Joy、瑟七、Nozomi（希美）、侯芳、賴賴、芮絲與一七等8位Uni-Girls，近日赴美參加《2026 TAIWAN GRAND SLAM WEEK》活動，將台灣應援文化帶進MLB舞台，不過一段Uni-Girls經紀人在芝加哥戶外餐廳直播的畫面，卻意外掀起網友熱議，當時女孩們一邊用餐一邊開直播，沒想到突然有陌生男子靠近桌邊徘徊，甚至還直接拿起No醬（希美）的水瓶查看，讓不少觀眾看完直呼：「根本像驚悚片。」