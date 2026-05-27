中華職棒富邦悍將與味全龍昨（26）日進行「天王山之戰」，最後龍隊在延長賽勝出，以4：3氣走悍將。不過前役8局下發生「三壘跑壘爭議」，龍隊三壘跑者林孝程、二壘跑者張祐嘉在三壘壘包附近遭觸殺，裁判組經過電視輔助，推翻原本判決，改判林孝程出局、張祐嘉上壘，悍將總教練後藤光尊不滿判決結果，持續與裁判溝通。《NOWnews》替讀者整理此判決經過以及雙方總教練、球員的四方看法和延伸閱讀。
🟡本文重點摘要
📍爭議「三壘跑壘」判決經過
📍後藤光尊：裁判應該要先承認誤判後再說明
📍葉君璋：張祐嘉的跑壘存在風險
📍張祐嘉：我不應該退壘，算是跑壘失誤
📍王念好：要抓雙殺不容易，先觸殺後位跑者
📍番外篇：高國輝罕見回嗆球迷，坦言當下有情緒
📍爭議「三壘跑壘」判決經過
⚾️影／林孝程、張祐嘉誰出局？燒腦判決引發討論 無同時在壘成關鍵
前役8局下，龍隊一出局後攻佔二、三壘，朱育賢敲出投手前滾地球，曾峻岳接到球後快傳本壘，隨即啟動夾殺，龍隊三壘跑者林孝程折返三壘、二壘跑者張祐嘉搶佔至三壘，最後2人都擠在三壘。
由於林孝程回壘時離壘過遠，導致腳離開壘包，三壘手王念好接到球後，先觸殺腳踩在壘上的張祐嘉，再觸殺腳離開壘包的林孝程，不過三壘審第一時間判定二壘跑者張祐嘉出局。裁判組透過現場廣播表示，「後位跑者（張祐嘉）出局，富邦提出挑戰，看原三壘跑者（林孝程）回三壘是否出局。」
經過重播輔助，裁判組再次透過廣播更改判決，「原三壘跑者（林孝程）出局，二壘跑者（張祐嘉）上三壘。」悍將總教練後藤光尊無法接受改判結果，持續與裁判組溝通，最後無奈回到休息室。
📍後藤光尊：裁判應該要先承認誤判後再說明
⚾️後藤光尊還原三壘爭議判決！不滿裁判處理程序：應該要先承認誤判
悍將總教練後藤光尊今日表示，在啟動挑戰前，有先跟裁判組不斷確認二壘跑者是否出局，「確認過滿多次，我才去挑戰三壘跑者是否有出局。」不過裁判組最後改判二壘跑者上壘，三壘跑者出局，後藤直言，「這跟我想要問的東西是不一樣的。」後藤認為這與說好的不同，因此進行長時間的抗議、溝通。
不過後藤也表示，裁判組在判決後，報告的先後順序要調整，「我是日本人，沒辦法百分之百理解他們說的每一句話。希望在報告判決結果時，要先報告是他們誤判。」後藤直言，以此為前提再開始說明後續判決，會比較好。後藤強調，前役的重點在於，判決改變的地方並不是他們請求重播確認的地方，這點讓他有點難以釋懷。
📍葉君璋：張祐嘉的跑壘存在風險
龍隊總教練葉君璋談到該Play時，直言裁判一開始就誤判，「其實不是（張）祐嘉出局，除非說是2個人都在壘上，都觸殺才是祐嘉出局。」葉總認為，張祐嘉當下的跑壘，算是出難題給裁判。葉總說，張祐嘉一度離壘，王念好有機會可以觸殺，但最後沒觸殺到，不然張祐嘉的跑壘其實有風險。
葉總認為，張祐嘉的跑壘不算是「聰明的跑壘」，「最保險的是2人都踩著壘包，等裁判判決，這頂多死一個，他又離開，這樣風險很大，這個Play很難2人出局。」葉總說，唯一有機會雙殺的可能性，是王念好先觸殺一度離壘的張祐嘉，再觸殺回壘過遠的林孝程。
📍張祐嘉：我不應該退壘，算是跑壘失誤
當事人之一的龍隊三壘跑者張祐嘉表示，還原當下一度離壘的想法，「我想說（林）孝程如果回壘可能會Safe，我再退回去（二壘），讓他們繼續製造夾殺，可能會有失誤、得分。」不過張祐嘉離壘後馬上回踩三壘，「我一離開的時候，就看到孝程跑出去被觸殺，我就趕快回去踩。」
當下張祐嘉雙手比出「冷靜」的動作，他解釋這動作不是比給裁判看，而是比給林孝程看，「我叫他不要動，讓裁判去判定誰出局。雖然最後未形成雙殺，但張祐嘉認為自己也有跑壘失誤，「我不應該再退，應該說我要先確定孝程可以回來，再往回跑，當下沒有百分之百確定，這樣是不對的，應該就直接踩在三壘。」
張祐嘉表示，當下知道2人在都在三壘是最安全的做法，「我當時這樣做，可能會變雙殺，蠻危險的，應該要直接踩在上面就好。」
📍王念好：要抓雙殺不容易，先觸殺後位跑者
另一位當事人悍將三壘手王念好則說，「當時有點來不及觸殺（林）孝程，我是先觸殺後位跑者張祐嘉，再觸殺孝程的腳。」王念好直言，該Play要抓雙殺不容易，「我當下也只有想抓孝程，但又覺得（張）祐嘉一直在壘包旁停頓，又沒馬上踩壘，我就想說，等他們2個回壘，先觸殺後位跑者。」
王念好表示，當下不會覺得混亂，「因為我知道至少會死一位跑者，當下的反應就是，持續糾結在那邊的話，打者會上二壘，所以我就先關注打者，判決就交給裁判。」對於最後的改判，王念好說不會太意外，「當下要解釋出來哪位跑者出局，其實要給裁判一點思考的空間，畢竟這種Play不太常發生。」
📍番外篇：高國輝罕見回嗆球迷，坦言當下有情緒
⚾️影／高國輝罕見怒回龍迷「看球啦」 坦言當下有情緒：會好好反省
悍將總教練後藤光尊前役因爭議判決與裁判組不斷溝通，場邊球迷不斷叫囂，要後藤「快點下場」、「滾下去」，悍將打擊教練高國輝回頭怒斥球迷「好好看球」，該段影片賽後被放上社群，成為討論話題。高國輝今日親自向龍迷道歉，坦言自己情緒受到比賽影響，「我對那位球迷很抱歉，我對『親愛的龍迷』是很客氣的，我很尊敬所有進場的球迷。」
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📍爭議「三壘跑壘」判決經過
📍後藤光尊：裁判應該要先承認誤判後再說明
📍葉君璋：張祐嘉的跑壘存在風險
📍張祐嘉：我不應該退壘，算是跑壘失誤
📍王念好：要抓雙殺不容易，先觸殺後位跑者
📍番外篇：高國輝罕見回嗆球迷，坦言當下有情緒
⚾️影／林孝程、張祐嘉誰出局？燒腦判決引發討論 無同時在壘成關鍵
前役8局下，龍隊一出局後攻佔二、三壘，朱育賢敲出投手前滾地球，曾峻岳接到球後快傳本壘，隨即啟動夾殺，龍隊三壘跑者林孝程折返三壘、二壘跑者張祐嘉搶佔至三壘，最後2人都擠在三壘。
由於林孝程回壘時離壘過遠，導致腳離開壘包，三壘手王念好接到球後，先觸殺腳踩在壘上的張祐嘉，再觸殺腳離開壘包的林孝程，不過三壘審第一時間判定二壘跑者張祐嘉出局。裁判組透過現場廣播表示，「後位跑者（張祐嘉）出局，富邦提出挑戰，看原三壘跑者（林孝程）回三壘是否出局。」
經過重播輔助，裁判組再次透過廣播更改判決，「原三壘跑者（林孝程）出局，二壘跑者（張祐嘉）上三壘。」悍將總教練後藤光尊無法接受改判結果，持續與裁判組溝通，最後無奈回到休息室。
⚾️後藤光尊還原三壘爭議判決！不滿裁判處理程序：應該要先承認誤判
悍將總教練後藤光尊今日表示，在啟動挑戰前，有先跟裁判組不斷確認二壘跑者是否出局，「確認過滿多次，我才去挑戰三壘跑者是否有出局。」不過裁判組最後改判二壘跑者上壘，三壘跑者出局，後藤直言，「這跟我想要問的東西是不一樣的。」後藤認為這與說好的不同，因此進行長時間的抗議、溝通。
不過後藤也表示，裁判組在判決後，報告的先後順序要調整，「我是日本人，沒辦法百分之百理解他們說的每一句話。希望在報告判決結果時，要先報告是他們誤判。」後藤直言，以此為前提再開始說明後續判決，會比較好。後藤強調，前役的重點在於，判決改變的地方並不是他們請求重播確認的地方，這點讓他有點難以釋懷。
龍隊總教練葉君璋談到該Play時，直言裁判一開始就誤判，「其實不是（張）祐嘉出局，除非說是2個人都在壘上，都觸殺才是祐嘉出局。」葉總認為，張祐嘉當下的跑壘，算是出難題給裁判。葉總說，張祐嘉一度離壘，王念好有機會可以觸殺，但最後沒觸殺到，不然張祐嘉的跑壘其實有風險。
葉總認為，張祐嘉的跑壘不算是「聰明的跑壘」，「最保險的是2人都踩著壘包，等裁判判決，這頂多死一個，他又離開，這樣風險很大，這個Play很難2人出局。」葉總說，唯一有機會雙殺的可能性，是王念好先觸殺一度離壘的張祐嘉，再觸殺回壘過遠的林孝程。
當事人之一的龍隊三壘跑者張祐嘉表示，還原當下一度離壘的想法，「我想說（林）孝程如果回壘可能會Safe，我再退回去（二壘），讓他們繼續製造夾殺，可能會有失誤、得分。」不過張祐嘉離壘後馬上回踩三壘，「我一離開的時候，就看到孝程跑出去被觸殺，我就趕快回去踩。」
當下張祐嘉雙手比出「冷靜」的動作，他解釋這動作不是比給裁判看，而是比給林孝程看，「我叫他不要動，讓裁判去判定誰出局。雖然最後未形成雙殺，但張祐嘉認為自己也有跑壘失誤，「我不應該再退，應該說我要先確定孝程可以回來，再往回跑，當下沒有百分之百確定，這樣是不對的，應該就直接踩在三壘。」
張祐嘉表示，當下知道2人在都在三壘是最安全的做法，「我當時這樣做，可能會變雙殺，蠻危險的，應該要直接踩在上面就好。」
另一位當事人悍將三壘手王念好則說，「當時有點來不及觸殺（林）孝程，我是先觸殺後位跑者張祐嘉，再觸殺孝程的腳。」王念好直言，該Play要抓雙殺不容易，「我當下也只有想抓孝程，但又覺得（張）祐嘉一直在壘包旁停頓，又沒馬上踩壘，我就想說，等他們2個回壘，先觸殺後位跑者。」
王念好表示，當下不會覺得混亂，「因為我知道至少會死一位跑者，當下的反應就是，持續糾結在那邊的話，打者會上二壘，所以我就先關注打者，判決就交給裁判。」對於最後的改判，王念好說不會太意外，「當下要解釋出來哪位跑者出局，其實要給裁判一點思考的空間，畢竟這種Play不太常發生。」
⚾️影／高國輝罕見怒回龍迷「看球啦」 坦言當下有情緒：會好好反省
悍將總教練後藤光尊前役因爭議判決與裁判組不斷溝通，場邊球迷不斷叫囂，要後藤「快點下場」、「滾下去」，悍將打擊教練高國輝回頭怒斥球迷「好好看球」，該段影片賽後被放上社群，成為討論話題。高國輝今日親自向龍迷道歉，坦言自己情緒受到比賽影響，「我對那位球迷很抱歉，我對『親愛的龍迷』是很客氣的，我很尊敬所有進場的球迷。」