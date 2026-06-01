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▲音樂人許常德（左）昨晚為老友陳盈潔舉辦生前音樂會。（圖／記者李欣恬攝影）

《NOWNEWS今日新聞》 為各位帶來今（1）日的娛樂新聞搶先看，女星薔薔的妹妹林嘉珍和中國籍同性妻子阿順鬧翻，阿順指控薔妹霸佔她1000萬婚前財產。而薔妹創立的「福利寶貝生殖中心」則被挖出觸犯違法招攬，對此，台北市衛生局回應早就已經開罰她5萬元了。另外，資深女星陳盈潔病危，許常德透露她的前夫也去醫院探視，雙方無交惡。阿順昨晚繼續在Threads上開撕薔妹，她列出薔妹的8大罪狀，包含薔妹霸佔她的1000萬元，阿順表示：「那是我的婚前財產，一直遲遲不還，她家裡人都知道。」此言暗指姊姊薔薔與薔爸都知道此事，疑似不作為，讓阿順受委屈。薔妹與阿順的紛爭引來外界關注，沒想到在兩人吵架的期間，薔妹成立的「福利寶貝生殖中心」被質疑違法招攬。對此，台北市衛生局回應，今年早已經對其開罰過5萬元，若有新的事證會加碼開罰。72歲台語歌后陳盈潔因病住院，離婚23年的前夫李春賀上週特地前往醫院探視。好友許常德透露，雖然陳盈潔目前意識狀況不佳，不確定是否能認出對方，但前夫能親自到場，這份情誼就已經非常棒。許常德感性表示，人生一直努力得到的圓滿，一定要是心甘情願的。這場跨越23年恩怨的病榻重逢，道盡人生聚散的體悟，讓音樂會現場的粉絲聽了紛紛鼻酸。