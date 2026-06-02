身體明明累到不行，但是一到晚上還是翻來覆去睡不著？營養師老辜根據研究指出，如果睡覺前一直想明天要上班壓力好大，或是各種待辦事項，可能會導致負面情緒增加，更難睡著，不過只要在睡覺前想想明天美好的事情，大腦反而更容易進入放鬆狀態，更能入睡。
想到明天壓力大 更容易睡不好
營養師老辜在臉書粉專「老辜營養與科學」發文表示，有些人睡前會想到隔天上班要開會、處理瑣事，就算身體很累，還是會特別難入睡，不過只要想想明天有好吃的早餐，或是喜歡的事情，心裡又能放鬆入睡。
老辜指出，根據研究發現，「對明天的期待」真的可以影響睡眠品質和隔天的情緒，這項研究追蹤141位護理師14天，其中睡前預想明天壓力會很大的人，隔天心情更容易變差，負面情緒增加，還會睡得不好。
對隔天抱有期待 睡更好又長壽
研究團隊認為，大腦在睡前會模擬明天會發生的事情，如果這時候一直想壓力大的事實，整體睡眠品質就會變差，但要是帶著愉快、期待的心情入睡，大腦會更容易進入放鬆狀態，期待明天有開心的事情到來，就能睡得好一點，隔天的正向情緒也會更高。
老辜表示，睡前期待一件快樂的小事，可能一杯好喝的咖啡、一份好吃的早餐，不僅睡更好，隔天的心情也會比較好，還有許多研究強調，對明天充滿期待，也會讓人更加長壽。
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營養師老辜在臉書粉專「老辜營養與科學」發文表示，有些人睡前會想到隔天上班要開會、處理瑣事，就算身體很累，還是會特別難入睡，不過只要想想明天有好吃的早餐，或是喜歡的事情，心裡又能放鬆入睡。
老辜指出，根據研究發現，「對明天的期待」真的可以影響睡眠品質和隔天的情緒，這項研究追蹤141位護理師14天，其中睡前預想明天壓力會很大的人，隔天心情更容易變差，負面情緒增加，還會睡得不好。
研究團隊認為，大腦在睡前會模擬明天會發生的事情，如果這時候一直想壓力大的事實，整體睡眠品質就會變差，但要是帶著愉快、期待的心情入睡，大腦會更容易進入放鬆狀態，期待明天有開心的事情到來，就能睡得好一點，隔天的正向情緒也會更高。
老辜表示，睡前期待一件快樂的小事，可能一杯好喝的咖啡、一份好吃的早餐，不僅睡更好，隔天的心情也會比較好，還有許多研究強調，對明天充滿期待，也會讓人更加長壽。