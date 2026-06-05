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▲曾沛慈今日凌晨緊急發文，透露醫生建議他嗓子休息，因此X秀的演出將由黃燦燦代替。（圖／翻攝自微博@曾沛慈）

《NOWNEWS今日新聞》 為各位帶來今（5）日的娛樂新聞搶先看，黃仁勳將於今日離開台灣前往韓國，而他也把握時間，在昨日晚間去逛寧夏夜市，大吃烤香腸、花生捲冰淇淋、豆花等美食；曾沛慈日前才在《浪姐7》中突流鼻血，沒想到健康再亮紅燈，親發文表示不能唱本周日的四公X秀，緊急改由黃燦燦上場；曾跟BTS成員V一起接受新兵訓練的戰友，近日分享多個服役期間影片，曝光與V一同受訓的點滴，不料遭部分粉絲質疑過度曝光V的軍中私生活，意外引發爭議，對此，V則罕見發長文力挺對方。輝達執行長黃仁勳今日將飛抵韓國展開一系列訪韓活動，昨晚他把握最後一天待在台北的時間，去逛了寧夏夜市，一下車就去吃了他最愛的圓環邊蚵仔煎，隨後又一路大啖烤香腸、花生捲冰淇淋、豆花等小吃，《NOWNEWS今日新聞》就盤點了黃仁勳昨晚吃的5攤口袋名單，帶大家一同來看看AI教父的口味。女星曾沛慈登上中國節目《乘風2026》（又稱《浪姐7》）後，人氣再度翻紅。不過疑似因為節目行程太緊湊，導致她身體吃不消，繼之前才坦承罹患急性咽喉炎和鼻炎、以及突流鼻血後，她健康再亮紅燈，今日凌晨緊急發文宣布換人唱，原定與唐藝昕跨團演出的〈雪人〉，改由隊友黃燦燦上場，她也自責道歉：「再次和大家說聲抱歉。」韓國天團BTS成員V（金泰亨），近日被一名自稱跟他一起在新兵訓練所受訓的網友，在網路上分享大量一起受訓的影片等，不料這卻引發部分粉絲不滿，認為過度曝光V的軍中私生活，質疑他是在消費藝人。而對此，V則罕見發出長文力挺對方，不僅大讚他記憶力很好，還鼓勵他說：「跟你一起度過的軍生活真的很有趣。」