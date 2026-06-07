中華職棒今（6）日三地開打，富邦悍將先發投手鈴木駿輔賽前熱身突發生投球手破皮外傷，由江國豪救火登板，雖前四局安然度過但第五局和牛棚皆抵擋不住猛獅打線，尤其陳傑憲替補上場猛打賞還敲出獲選單場MVP的致勝安打。中信兄弟先發投手勝騎士雖表現失常，首局就掉4分，但兄弟打線不再疲軟，單場貢獻15支安打，連2戰取得漂亮逆轉勝。單場打出4安打的張士綸獲選MVP，值得一提的是他的哥哥張政禹也在同日獲得味全龍、台鋼雄鷹之戰的MVP。
⚾️6/6中職戰果：
中信兄弟8：4樂天桃猿
統一獅8：0富邦悍將
味全龍10：2台鋼雄鷹
富邦悍將先發投手鈴木駿輔賽前熱身時因投球手中指外傷無法出賽，改由江國豪臨危受命登板，前4局雖有危機但都安全下莊，不過第五局被林靖凱敲出安打後又投出保送遭教練團換下。接替登板的王浩原未能成功止血，登板後馬上投出保送形成滿壘，此役沒有先發的陳傑憲敲出清壘三壘安打，潘傑楷、陳重羽也補上安打，統一單局攻下5分大局。
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第7、8兩局統一再追加保險分，終場以8：0完封富邦。今日猛獅打線狂敲13支安打，先發三壘手潘傑楷、板凳出發的陳傑憲都繳出猛打賞演出。
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中信兄弟與樂天桃猿昨日三連戰首戰因雨延賽，今日晴天開戰，兄弟先發投手勝騎士首局就出現狀況。三振第一棒何品室融後被練續擊出安打，又投出四壞球保送形成滿壘，接著對李勛傑、陳佳樂也都被敲安，首局就丟掉4分。
不過兄弟打線也馬上還以顏色，開路先鋒張士綸率先敲安，岳政華、詹子賢安打追回2分。第2局後段棒次林瑞鈞、許庭綸也敲安上壘，張士綸一壘安打打下第3分。
第3局首位打者王威晨敲出三壘安打，下一棒的詹子賢適時安打打回第4分把比數扳平。第7局黃衫軍靠著樂天邱駿威失控控球，單局3次保送、3支安打換回4分，終場8：4逆轉勝。
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台鋼先發投手後勁狀況同樣不佳，首局遭張政禹兩分砲擊，第2局更是炸裂，被狂龍打線打了整整一輪，用5支安打2次保送再攻下4分。後勁先發4局被敲10安失7分，接替登板的陳宇宏再掉3分，最終被味全龍10：2吞下吞列敗仗。
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中信兄弟8：4樂天桃猿
統一獅8：0富邦悍將
味全龍10：2台鋼雄鷹
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第7、8兩局統一再追加保險分，終場以8：0完封富邦。今日猛獅打線狂敲13支安打，先發三壘手潘傑楷、板凳出發的陳傑憲都繳出猛打賞演出。
中信兄弟與樂天桃猿昨日三連戰首戰因雨延賽，今日晴天開戰，兄弟先發投手勝騎士首局就出現狀況。三振第一棒何品室融後被練續擊出安打，又投出四壞球保送形成滿壘，接著對李勛傑、陳佳樂也都被敲安，首局就丟掉4分。
不過兄弟打線也馬上還以顏色，開路先鋒張士綸率先敲安，岳政華、詹子賢安打追回2分。第2局後段棒次林瑞鈞、許庭綸也敲安上壘，張士綸一壘安打打下第3分。
第3局首位打者王威晨敲出三壘安打，下一棒的詹子賢適時安打打回第4分把比數扳平。第7局黃衫軍靠著樂天邱駿威失控控球，單局3次保送、3支安打換回4分，終場8：4逆轉勝。
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