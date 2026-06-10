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▲Ben過去曾是美國頂尖「走索」選手，甚至創下60秒內27次空翻的世界紀錄。（圖／翻攝自Reckless Ben IG@recklessbenschneider）

▲Ben的YouTuber人生跟他所喜愛的運動一樣，始終都在極限邊緣橫跳、試探。（圖／翻攝自Reckless Ben IG@recklessbenschneider）

原本只是一起價值20萬美元（約新台幣650萬元）的《星際大戰》樂高寄賣糾紛，卻因百萬YouTuber Reckless Ben（本名Ben Schneider）介入後，演變成全美最受關注的網路事件之一。從花1美元買下追訴權、親自提告、公開警方搜索過程，到逃往墨西哥繼續追查案件，Ben用近乎瘋狂的方式，將原本可能被埋沒的案件推上全國新聞版面。《NOWNEWS今日新聞》整理Reckless Ben在「650萬樂高案」中最具代表性的10件事，看懂他為何被網友稱為「全網最瘋調查型YouTuber」。在整理「650萬樂高案」事蹟之前，先來了解一下Ben的背景：在成為YouTuber之前，Ben其實是美國知名極限運動員，他專攻Slackline（走索運動），曾被視為全美最頂尖的走索選手之一。2021年，Ben登上美國電視節目《Go-Big Show》，並創下60秒內在走索完成27次空翻的世界紀錄，一舉打開知名度，他也創立走索裝備品牌「Ascending Slacklines」，甚至受邀參加義大利大型實境秀《Tu Si Que Vales》演出。不過相較於運動成就，真正讓Ben被全球網友認識的，反而是他後來拍攝的一系列調查影片，其中以「搞笑但帶有臥底性質」的深度調查紀錄最為人所喜愛，因此才有「650萬樂高案」的產生。Ben最厲害的並非單一爆料，而是同時運用法律戰、輿論戰、募款戰與媒體戰，把一場地方收藏糾紛變成全美，甚至於整個英文圈地區都關注的公共事件，以下就看他如何透過9種方式，逼得Bricks & Minifigs（BAM）出面正視此案件。當Bryan向外界求助時，其實已經陷入幾乎無計可施的狀態，老收藏家十多年來蒐集的780套《星際大戰》樂高與1200多個角色人偶，總價值約20萬美元，卻因BAM加盟店易主後無法取回，Ben在了解案情後公開表示只要收藏一天沒有回到Bryan家人手中，他就不會停止追查，這個承諾讓原本只是私人糾紛的案件，第一次獲得全國性關注。Ben沒有只靠電話或網路蒐集資訊，而是直接前往涉案BAM店面，並帶著Bryan簽署的寄賣契約詢問收藏去向，他多次要求查看庫存與確認物品所有權，但店家始終拒絕回應，影片中Ben全程保持冷靜，卻屢次被要求離開，這些畫面讓不少觀眾開始質疑店家的態度與處理方式。Ben最著名的一步，就是透過法律程序，以象徵性的1美元取得Bryan部分債權與追訴權，這代表他不再只是旁觀的YouTuber，而是擁有法律身分的當事人。此舉也讓相關人士無法再以「你不是受害者」為理由拒絕回應，使Ben得以直接透過法院推動案件。取得追訴權後，Ben並沒有停留在影片揭露階段，而是正式提起法律行動，最終法院判決Ben一方勝訴，確認案件具有法律基礎，雖然後續執行仍面臨困難，但這場勝訴讓整起事件從網路爆料升級為受到司法認可的爭議，也成為Ben後續行動的重要依據。當涉案店面宣布歇業後，Ben沒有讓事件冷卻，反而在現場舉辦諷刺意味濃厚的「關店儀式」，透過幽默與戲劇化手法，他把原本只有收藏圈關注的案件，成功推向一般大眾視野。影片迅速在社群媒體傳播，也讓Bricks & Minifigs面臨更大的輿論壓力。Ben認為店面關閉不代表責任消失，因此把訴訟焦點轉向兩位新加盟主Brandon Best與Joshua Johnson，他主張如果個人曾參與相關決策，就不應透過關店來規避責任。這讓案件從公司層級進一步延伸到個人法律責任層面。為了創造和解空間，Ben甚至製作一座寫著「Joshua Johnson Saved The Day」的獎盃，希望對方若願意歸還收藏，可以用英雄姿態收場。雖然看似荒唐，但其實是一種心理策略，希望給對方保留面子的機會，同時也能透過公開過程增加輿論關注。Ben親自前往Brandon住處，希望進行協商並討論法院判決執行問題。雖然最終遭到拒絕，甚至收到禁止接近通知，但這些過程都被記錄下來，成為他向法院證明曾嘗試善意協商的重要證據，也讓案件得以持續推進。Ben發現地方加盟店不斷將責任推給總部，因此決定直接前往位於猶他州的Bricks & Minifigs總部，他要求企業高層出面說明，希望釐清總部是否知道這批收藏的處理過程，此舉讓案件從地方糾紛升級成企業治理危機。調查期間，Ben多次遭警方攔停盤查。他將過程完整記錄，並透過資訊公開程序取得警方密錄器畫面。這些影片公開後，讓外界得以比較警方說法與實際影像內容，也讓案件衍生出執法爭議。原本Ben追查的是樂高收藏，但警方頻繁介入後，輿論焦點逐漸轉向執法程序是否合理。部分支持者質疑，為何追查收藏的人反而成為警方關注對象。這使案件從企業糾紛延伸成公共監督議題。Ben發現涉案人士與摩門教背景有關後，開始尋求教會人士協助。他甚至公開Joshua曾向上帝保證會處理收藏問題的錄音，希望透過宗教信仰與社群道德壓力促使對方出面解決。隨著企業、地方人脈與警方關係被反覆討論，部分網友開始提出所謂「Mormon Mafia（摩門黑手黨）」的說法。不過目前沒有任何證據證明存在這樣的組織，更多是網路社群對於權力網絡的陰謀論推測。當法律程序進展緩慢時，Ben決定透過GoFundMe募款協助Bryan一家。他希望即使官司持續拖延，受害家庭也能先獲得實際幫助。這項行動很快獲得大量網友支持。警方後來持搜索令搜索Ben居住的Airbnb與相關場所，理由竟是懷疑失蹤的樂高收藏藏在其中。然而搜索後並未找到相關物品。這段過程被完整拍下後，成為整起事件最具爭議的畫面之一。Ben曾表示自己收到不得保釋的逮捕令相關資訊，因此選擇前往墨西哥暫時停留。但即使人在國外，他仍持續更新影片、宣傳募款計畫，並透過社群平台讓案件維持曝光度。當Bricks & Minifigs試圖向Patreon施壓，希望平台處理Ben相關內容時，Patreon執行長Jack Conte罕見公開回應，表示平台在審查後決定保留Ben帳號。這讓案件進一步延燒到創作者平台與言論自由層面。經過長時間的影片追查、法院訴訟、募款活動與輿論壓力後，Bricks & Minifigs最終宣布願意與Bryan一家協商，並處理相關爭議。許多支持者認為，如果沒有Ben持續數年的追查，這起價值650萬元的樂高收藏案很可能早已石沉大海。就在外界以為「650萬樂高案」準備落幕之際，事件近日再度出現重大轉折，Reckless Ben於6月9日公開表示，原本已經完成的第三集調查影片，因法院禁制令無法發布，甚至直言：「如果我公開第三集，我就會進監獄。」Ben透露目前案件已衍生約30萬美元法律糾紛，加上替83歲收藏家Bryan一家募得的42.7萬美元善款也可能受到影響，因此不敢貿然違反法院命令，更誇張的是Ben表示自己甚至被要求不得公開提及Bricks & Minifigs名稱，只能以「神祕公司」代稱，讓外界更加好奇第三集究竟掌握了哪些敏感內容。