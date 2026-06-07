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▲Ben（左）因為650萬樂高案多次被警方攔查、搜索，因此讓外界猜測有「陰謀論」。（圖／翻攝自Reckless Ben YouTube）

《NOWNEWS今日新聞》 為各位帶來今（7）日的娛樂新聞搶先看，玉女歌手蘇霈（蘇愛倫）的男友曾是在麥當勞爆炸案殉職的拆彈英雄警員楊季章，而近日她上節目透露那時正值發片宣傳期，竟遭前同事質問：「妳怎麼可以這麼開心？」讓她當場痛哭；美國百萬YouTuber Reckless Ben（班恩）追查的「650萬樂高案」，不只捲入一場橫跨多州的法律攻防戰，還意外衍生出「摩門黑手黨（Mormon Mafia）」陰謀論；Albee（范乙霏）去年捲入與賀瓏的三角戀爭議，而近日她登上節目《小姐不熙娣》，透露一直都有約會對象，但都不撐到百日。震驚社會的麥當勞爆炸案於4月28日滿34年，其中一名殉職警員、被稱為拆彈英雄的楊季章，當時是玉女歌手蘇霈的男友。而近日已57歲的蘇霈登上節目《新聞挖挖哇》，透露當年就讀華岡藝校時，經朋友介紹而認識了楊季章，並產生了火花進而交往。不過當時她即將發片，公司不鼓勵藝人談戀愛，兩人只能抽空約會。而在楊季章殉職時，正是她的專輯宣傳期，她只能強忍悲傷活動，沒想到竟被一名同事質問：「妳怎麼可以這麼開心？」讓她當場淚崩，這件事也成為她忘不了的回憶。近期，歐美社群平台最受矚目的話題之一，莫過於百萬YouTuber Reckless Ben（班恩）追查的「650萬樂高案」。乍看之下，這似乎只是一起普通的樂高交易糾紛，但實際上卻牽涉到價值20萬美元（約新台幣650萬元）的《星際大戰》收藏品。事件主角Bryan Mansell的83歲父親，花費十多年時間蒐集約780套《星際大戰》樂高盒組與超過1200個角色人偶，堪稱全美規模最大的私人星戰樂高收藏之一。然而因父親病重需要醫療費用，Bryan決定出售收藏，卻意外捲入一場橫跨多州的法律攻防戰。隨著百萬YouTuber Reckless Ben介入調查，事件不僅牽扯加盟企業爭議、警方搜索與逮捕風波，更衍生出外界熱議的「摩門黑手黨（Mormon Mafia）」陰謀論。女星Albee（范乙霏）去年6月捲入喜劇演員賀瓏與已故前女友「天殘」的戀情糾紛，慘遭「小三」罵名纏身，雖然她事後多次澄清，但部分網友依然不買帳，導致她減少出現在螢光幕中。而近日她登上節目《小姐不熙娣》，坦承一直有約會對象，但都過不了百日，大約兩個月就是極限，還透露自己喜歡反差男、像個謎團的人。