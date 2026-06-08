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▲樂高案透過百萬YouTuber Ben的追查，持續引發各界關注。（圖／翻攝自Reckless Ben IG@recklessbenschneider）

《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（8）日的娛樂新聞搶先看，8點檔男星傅子純昨日血癌病逝消息曝光，幾乎半個演藝圈的人都發文為他哀悼，女星兵家綺更直接衝到加護病房送他最後一程。今日台股開盤狀況不樂觀，反指標女神巴逆逆坦言自己先前已經賠掉一只勞力士了，再跌只能去練習睡公園。轟動美國的「650萬樂高案」持續延燒，二手樂高連鎖寄賣店BAM的一段錄音曝光，是當初引爆爭議的關鍵證據。曾出演民視《新兵日記》、《風水世家》、《好運來》，以及電影《血觀音》等作品的演員傅子純，剛結束印尼峇里島度假返台，就傳出身體不適，民視昨（7）日證實他因血癌離世，享年46歲。傅子純生前個性豪爽、待人真誠，在演藝圈人緣極佳，噩耗曝光後，包括蘇晏霈、曾子益、李國超等大批藝人好友全都悲痛哀悼，兵家綺更在第一時間就衝加護病房（ICU）送好友最後一程，突如其來的消息也震驚整個台灣演藝圈。美股與台指期夜盤重挫，讓全台股迷非常關心今（8）日股市開盤現況，而只要投資什麼、什麼就會賠錢的「反指標女神」巴逆逆，也透露自己已經賠掉一隻勞力士（二手價約73-92萬），打算在今日開盤後就來去睡公園，自嘲說：「不准跟我搶位置！」美國百萬YouTuber Reckless Ben追查的「650萬樂高案」近期持續延燒，事件起因於美國男子Bryan Mansell為了支付83歲病父的醫療費用，將父親花費十多年蒐集的780套《星際大戰》樂高與1200多個角色人偶交由二手樂高店寄賣，沒想到加盟店易主後，這批價值約20萬美元（約新台幣650萬元）的收藏卻陷入所有權爭議，而在Ben公開的調查影片中，一段店家與Bryan的對話錄音，對方提到：「你打官司會先破產！」成為整起事件引爆輿論的關鍵之一。