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MATZKA妻捲豪宅金流疑雲 認掛名高金案買房

郭忠祐拒拍親密戲 導演馮凱氣炸開罵

梧桐妹曬比基尼辣照 賈靜雯曾認：父母心臟要強

《NOWNEWS今日新聞》今（9）日為讀者整理今天娛樂新聞搶先看：高金素梅涉詐領助理費及快篩試劑等案遭起訴，案外案也延燒到豪宅金流與人頭買房疑雲；另一方面，郭忠祐在八點檔《豆腐媽媽》中傳出拒拍吻戲，讓原本鋪陳的感情線被迫急轉彎；而賈靜雯大女兒梧桐妹則在社群曬出海邊辣照，青春火辣模樣掀起討論。七連霸立委高金素梅近日因涉嫌詐領助理費、快篩試劑等案遭台北地檢署起訴，並被具體求處12年6月重刑，案件持續延燒。週刊報導指出，檢調除了追查近800萬元助理費外，也鎖定高金素梅相關豪宅金流，懷疑她可能透過親友與人頭持有資產。其中，歌手MATZKA妻子雲雅舜也被捲入討論，雲雅舜曾坦承當年是受父親張俊傑請託，掛名成為「戀戀長安」豪宅買方；而張俊傑長年被視為高金素梅辦公室核心幕僚，如今也因涉貪遭起訴並求刑16年。雲雅舜雖因洗錢罪嫌不足獲不起訴，但她掛名買房的說法，仍讓檢調持續釐清相關資金來源。歌手出身的郭忠祐近年轉戰戲劇與主持，近日卻傳出在八點檔《豆腐媽媽》拍攝親密戲時與導演馮凱爆發衝突。據週刊報導，郭忠祐與宮美樂在劇中原本安排感情線，近日劇情推進到親吻橋段，導演事前詢問是否能接受時，郭忠祐未當場表態，直到回到化妝間才質疑劇情「合理嗎」，讓馮凱氣得衝進去開罵。據了解，郭忠祐其實早在拍戲前就曾向經紀公司表明不拍親熱戲，疑似因肢體接觸障礙與保守個性，對親密橋段相當排斥。只是導演認為，如果早點提出可以調整劇本，臨場才反對等同浪費劇組時間。最終他與宮美樂的感情線被迫中斷，後續相關戲分也遭刪減，連帶影響對手演員戲分，讓劇組氣氛一度相當尷尬。女星賈靜雯與前夫孫志浩的女兒梧桐妹即將滿21歲，近年經常透過社群分享生活。她8日在Threads曬出一系列海邊比基尼照片，只見她穿著紅色條紋比基尼坐在沙灘上，不僅大秀美背與纖細腰線，還對鏡頭眨眼甜笑，青春又火辣的模樣，不到一天就吸引超過3千人按讚。事實上，梧桐妹長大後穿搭越來越有個人風格，不只常分享性感造型，身上也有刺青、鼻環、唇環與舌環，風格相當前衛。賈靜雯過去曾談到女兒穿搭，坦言現在年輕人有自己的審美，身為父母「心臟要夠強大」，但她選擇尊重女兒，不會過度干涉。相較之下，修杰楷有時則會在留言區碎念，一家人的互動也讓粉絲覺得相當可愛。