《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（11）日的娛樂新聞搶先看，黃仁勳登上韓綜《劉QUIZ ON THE BLOCK》，透露了輝達徵才標準；味全龍啦啦隊女神林襄與職棒選手馬傑森近日被拍到疑似沒分手後，林襄在社群分享一張坐在車後座的近照直呼：「坐在後座好容易暈車啊啊啊。」直接引來大批網友狂cue馬傑森，「不會開慢點？」；黃仁勳在韓國也人氣超高，被一群韓國正妹狂叫爸爸要簽名，正牌女兒黃敏珊在後面偷憋笑。
黃仁勳在韓遇台粉給發財金！被追著喊爸爸 正牌女兒後面狂憋笑
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在近日訪韓後，再度以親民性格圈了大批粉絲，還有韓粉為他取了「K-Jensen」的綽號。不過在韓國的時候，他碰巧遇到一群台灣女粉絲，粉絲們也上前打招呼，還拿出千元鈔票要簽名，黃仁勳簽完還回去後，還說會變1萬，粉絲直接狂喊：「爸爸的發財金。」讓正牌女兒黃敏珊在後面聽到後一直偷憋笑，可愛表情全被拍。
我是廣告 請繼續往下閱讀
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在近日訪韓後，再度以親民性格圈了大批粉絲，還有韓粉為他取了「K-Jensen」的綽號。不過在韓國的時候，他碰巧遇到一群台灣女粉絲，粉絲們也上前打招呼，還拿出千元鈔票要簽名，黃仁勳簽完還回去後，還說會變1萬，粉絲直接狂喊：「爸爸的發財金。」讓正牌女兒黃敏珊在後面聽到後一直偷憋笑，可愛表情全被拍。