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▲林襄（如圖）發文喊坐後座好暈，粉絲留言區狂cue馬傑森，叫他開慢點。（圖／翻攝自林襄 Mizuki﻿ FB）

《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（11）日的娛樂新聞搶先看，黃仁勳登上韓綜《劉QUIZ ON THE BLOCK》，透露了輝達徵才標準；味全龍啦啦隊女神林襄與職棒選手馬傑森近日被拍到疑似沒分手後，林襄在社群分享一張坐在車後座的近照直呼：「坐在後座好容易暈車啊啊啊。」直接引來大批網友狂cue馬傑森，「不會開慢點？」；黃仁勳在韓國也人氣超高，被一群韓國正妹狂叫爸爸要簽名，正牌女兒黃敏珊在後面偷憋笑。輝達執行長黃仁勳在韓國節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》中透露，正積極為韓國新研究中心招募人才。談及徵才標準，他直言在AI時代，智力與完美履歷已高度普及、天才不再稀缺，真正關鍵的差異在於「品格」。他特別看重「慷慨」的特質，即真心為他人成功感到喜悅、願意成就夥伴的能力；具備此特質的員工才能長期合作，凝聚「一起成功」的組織力。味全龍超人氣啦啦隊女神林襄與樂天桃猿球員馬傑森，近日被拍到甜蜜牽手約會，讓外界猜測是舊情復燃。而對此，經紀人則表示抱持尊重態度、不過度干涉，並未直接否認，再度引發熱議。而在傳出戀情後，林襄於昨日分享一張坐車後座的照片，直呼：「坐在後座好容易暈車啊啊啊。」火速引來大批網友狂cue馬傑森，「不會開慢點？」輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在近日訪韓後，再度以親民性格圈了大批粉絲，還有韓粉為他取了「K-Jensen」的綽號。不過在韓國的時候，他碰巧遇到一群台灣女粉絲，粉絲們也上前打招呼，還拿出千元鈔票要簽名，黃仁勳簽完還回去後，還說會變1萬，粉絲直接狂喊：「爸爸的發財金。」讓正牌女兒黃敏珊在後面聽到後一直偷憋笑，可愛表情全被拍。