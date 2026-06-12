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▲宋英奎在去年酒駕被捕後，事業陷入低潮，之後被發現於車內身亡，近日上線的韓劇《鐵拳教育》也成為了他的遺作。（圖／翻攝自Netflix）

《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（12）日的娛樂新聞搶先看，阿本在昨日迎來44歲生日，他也在社群大放閃，甜曬與男友親吻照，並感謝對方陪伴；宋英奎在去年因酒駕被捕後，事業陷入低潮，並於2個月後在車內身亡，近日播出的《鐵拳教育》也成為他的遺作，導演洪鍾燦受訪時也難過表示得知噩耗時，正好在剪輯第1集；曾因前女友周揚青爆料而陷入事業危機的羅志祥，在10日發文鼓勵低潮粉絲，喊話大家不要放棄自己。男星阿本昨日迎來44歲生日，他也於社群曬出慶生照片，竟直接大放閃，與圈外男友一起抱著愛犬甜蜜親吻，告白：「謝謝男友一直以來的暖暖陪伴。」而有大腦動脈瘤的他，也透露被婉拒長照保險，並意識到原來自己是高風險族群，但他也樂觀表示：「好好珍惜當下每一刻。」韓國演員宋英奎去年6月因涉嫌酒駕遭警方逮捕後，引發外界強烈批評，並退出多個作品，事業陷入低潮。同年8月他被發現在車內失去生命跡象，享年55歲。而近日《鐵拳教育》在Netflix上線，宋英奎在第一集中的國會議員演出，竟成為他的遺作。導演洪鍾燦在受訪時也難過回憶，透露得知噩耗時，自己正在剪第一集。男星羅志祥曾在2020年被當時的女友周揚青，發布千字分手文，指控他交往期間私生活混亂、劈腿等醜聞，引發外界批評，讓羅志祥演藝事業一度陷入危機，直到近年才漸漸回歸。而10日，他在社群發出長文鼓勵陷入低潮粉絲，喊話大家不要放棄自己，「我也曾經需要別人的力量，所以我懂，也因為我懂，所以想把這份力量也分享給你。」