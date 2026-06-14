中央氣象署地震測報中心表示，今（14）日上午11時15分，宜蘭縣南澳鄉發生芮氏規模4.5的小區域地震，震央在宜蘭縣政府南南西方25.5公里處，深度45.2公里，屬於淺層地震。 我是廣告 請繼續往下閱讀 地震測報中心說明，這起地震觀測到最大震度為2級，出現在宜蘭縣牛鬥、花蓮縣西寶，震度1級地區為桃園市、新北市、台中市、新竹縣、南投縣、台北市。 ⚠️發生強震怎麼辦？地震逃生保命重點必看 ✔地震時躲哪裡最安全？逃生正確保命SOP：黃金三角錯了、別衝戶外 ✔搭捷運、開車時大地震怎麼辦？消防署「交通保命攻略」：別急煞車 ✔地震有多強？氣象署「震度分級」一圖看懂：震度3級已出現恐懼感 ✔地震包內容物準備什麼？「6大地震避難包清單、放置地點」一次看 相關新聞 台灣脫離海嘯警戒！氣象署揭菲律賓7.8地震原因：和宜蘭外海類似地震速報／20:06嘉義水上規模3.2地震！4縣市有感、最大震度3級地震速報／20:25台東近海規模4.8「極淺層地震」 全台11縣市有感台灣地震「趕進度」！台東4.8地震是獨立事件 注意規模4以上餘震 張志浩編輯記者畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...作品集 地震速報地震宜蘭台北新北