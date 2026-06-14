中央氣象署地震測報中心表示，今（14）日上午11時15分，宜蘭縣南澳鄉發生芮氏規模4.5的小區域地震，震央在宜蘭縣政府南南西方25.5公里處，深度45.2公里，屬於淺層地震。

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地震測報中心說明，這起地震觀測到最大震度為2級，出現在宜蘭縣牛鬥、花蓮縣西寶，震度1級地區為桃園市、新北市、台中市、新竹縣、南投縣、台北市。

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...