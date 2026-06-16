我是廣告 請繼續往下閱讀

《NOWNEWS今日新聞》今（16）日為讀者整理今天娛樂新聞搶先看：陳柏霖捲入閃兵案後，事業版圖接連受創，除了實境節目主持遭林柏宏取代，又傳出與柯震東合作的代言宣傳物料全面調整；另一方面，林俊傑去年底認愛23歲網紅七七後，近日再被捕捉甜蜜同框；而張韶涵則趁巡演空檔返台，疑似為新專輯與MV做準備，讓台灣粉絲相當驚喜。藝人陳柏霖深陷閃兵案風波，演藝事業持續受到影響。據報導，他原本與好友柯震東共同拍攝寵物保健品牌廣告，且相關內容早在案件爆發前已完成拍攝，不過品牌後續考量形象風險，疑似調整宣傳策略，最終僅保留柯震東單獨出鏡畫面，也讓外界形容陳柏霖恐怕「人財兩失」。除了代言疑似受影響外，陳柏霖原定主持的實境節目《WHAT A TRIP》第二季，上週也正式宣布改由林柏宏接棒。回顧案件，陳柏霖去年10月遭檢警約談，涉嫌以10萬元代價偽造重度高血壓病歷逃避兵役，訊後以50萬元交保，後續遭檢方依《妨害兵役治罪條例》及偽造文書等罪嫌起訴，並具體求處2年8個月徒刑。對於代言遭抽換一事，陳柏霖經紀人則回應，沒有「抽掉不抽掉」的問題，只是廠商原本就有訂好的宣傳策略與物料露出順序。歌王林俊傑去年底公開認愛23歲網紅女友七七後，感情動向一直受到外界關注。雖然期間曾多次傳出分手謠言，但兩人始終用行動破除傳聞。15日有網友在香港機場捕捉到林俊傑與七七同行，兩人穿著同色系外套，互動自然又甜蜜，畫面曝光後立刻在微博引發討論。照片中，林俊傑戴著棒球帽、穿著米棕色外套搭配黑色長褲，七七則以同色系外套搭配白色長裙亮相，看起來相當有氣質。兩人一路說說笑笑，還低調排隊，沒有特殊排場。粉絲看了也紛紛留言祝福，直呼「JJ看起來很幸福」、「只要幸福就好」。七七先前被起底是帕森設計學院畢業生，家境也相當優渥，兩人戀情公開後話題始終不斷。睽違多年未在台灣公開活動的張韶涵，近日被粉絲目擊低調返台。據悉，她趁著上海巡演空檔搭機返鄉，主要工作包括拍攝新歌MV與錄製全新專輯內容，若後續宣傳安排順利，未來不排除在台灣舉辦公開活動，讓許久未能近距離見到她的台灣粉絲相當期待。張韶涵近年演藝重心多半放在中國，距離上一次在台舉辦大型演唱會，已是2018年的「旅程世界巡迴演唱會」。去年她返台時曾因機場互動遭部分媒體報導「冷臉無語」，事後罕見動怒發文反擊，認為外界刻意曲解她與粉絲的關係。這次返台則有歌迷分享接機畫面，只見張韶涵身穿全白造型，不時與粉絲互動、揮手告別，態度親切，也讓外界好奇她是否真的準備重新啟動台灣宣傳行程。