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▲▼蔡阿嘎上週五6/26花了390萬買一張聯發科，結果瞬間跌停。（圖／IG@yga0721）

YouTuber長青樹蔡阿嘎上週五（6/26）All in 390萬元買進一張聯發科，當時還笑喊「台股特價大搶購」，沒想到才剛成交，聯發科立刻跌停鎖在3880元，帳面瞬間蒸發2萬元。經過昨天的震盪後，今（30）日股價強勢反攻，盤中一度攻上4300元漲停，若蔡阿嘎有在最高點賣出，一張就能現賺40萬元，引發不少人笑虧，蔡阿嘎在爭議纏身之際，還能靠投資大獲全勝。台股上週一片慘綠，蔡阿嘎在老婆二伯慫恿下，，結果才剛買完股價就跌停至3880元，瞬間虧2萬讓他當場崩潰，忍不住對老婆喊：「妳不是說今天大特價！」還發文向網友求救：「大家快告訴我，下禮拜就會漲了對吧對吧？」聯發科昨（29）日雖然一度翻紅，但整體走勢仍偏震盪，終場收在3910元。沒想到今天強勢噴出，12點49分更一度攻上4300元漲停，雖然最後收在4245元，但蔡阿嘎有成功賣在盤中最高點的話，一張就可賺40萬元；即使以收盤價出場，帳面也有34.5萬元的獲利。蔡阿嘎近期爭議不斷，先是因拿畫家的作品與AI生成圖片比較，被批評不尊重創作者，即使事後拍片解釋，仍無法平息網友怒火，大家甚至口出惡言，氣得蔡阿嘎直接煽動粉絲「嘎家軍」發動攻擊，失控行為遭到12萬人連署，呼籲合作的10多家品牌與他切割，否則將發起抵制。其中，，希望替整起風波止血。