地牛翻身！據中央氣象署地震測報中心表示，今（2）日晚間22時44分發生芮氏規模5.3地震，震央位於臺灣東部海域，即在宜蘭縣政府東方 80.9 公里處，地震深度113.8公里，屬於中層地震，全台14縣市有感，花蓮、宜蘭、桃園、新竹、台中最大震度2級。
各地震度級
宜蘭縣地區最大震度 2級
花蓮縣地區最大震度 2級
桃園市地區最大震度 2級
新竹縣地區最大震度 2級
臺中市地區最大震度 2級
臺東縣地區最大震度 2級
新北市地區最大震度 1級
南投縣地區最大震度 1級
新竹市地區最大震度 1級
苗栗縣地區最大震度 1級
彰化縣地區最大震度 1級
雲林縣地區最大震度 1級
臺北市地區最大震度 1級
嘉義縣地區最大震度 1級
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宜蘭縣地區最大震度 2級
花蓮縣地區最大震度 2級
桃園市地區最大震度 2級
新竹縣地區最大震度 2級
臺中市地區最大震度 2級
臺東縣地區最大震度 2級
新北市地區最大震度 1級
南投縣地區最大震度 1級
新竹市地區最大震度 1級
苗栗縣地區最大震度 1級
彰化縣地區最大震度 1級
雲林縣地區最大震度 1級
臺北市地區最大震度 1級
嘉義縣地區最大震度 1級