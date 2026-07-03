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震度3級 ：沖繩縣久米島町比嘉

：沖繩縣久米島町比嘉 震度2級 ：那霸市港町、久米島町山城等地

：那霸市港町、久米島町山城等地 震度1級：那霸機場、那霸市樋川、宮古島市上野新里等地

日本沖繩縣於今（3日）下午發生地震，根據日本氣象廳測得數據，地震規模達，震源深度，最大震度根據氣象廳資料，這起地震各地觀測到的震度分別為：受這起地震影響，氣象廳指出，沖繩本島地區以及宮古島、八重山地區沿岸，接下來海面水位可能會出現些微變化，不過評估，民眾無需過度恐慌。值得注意的是，這並非當天唯一一起地震。就在規模6.4地震發生前，同一海域已於當天發生過一起規模的地震，同樣是震源深度極淺，最大震度為。短短12分鐘內連續發生兩起地震，也讓當地民眾提高警覺。