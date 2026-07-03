日本沖繩縣宮古島西北部外海於今（3日）下午13時05分發生地震，根據日本氣象廳測得數據，地震規模達6.4，震源深度極淺，最大震度3級。
沖繩多地有感！最大震度出現在久米島町
根據氣象廳資料，這起地震各地觀測到的震度分別為：
受這起地震影響，氣象廳指出，沖繩本島地區以及宮古島、八重山地區沿岸，接下來2至3小時內海面水位可能會出現些微變化，不過評估不會造成海嘯災害損失，民眾無需過度恐慌。
其實不是單一事件！12時53分才剛發生過一次地震
值得注意的是，這並非當天唯一一起地震。就在規模6.4地震發生前，同一海域宮古島西北部外海已於當天12時53分發生過一起規模5.0的地震，同樣是震源深度極淺，最大震度為1級。短短12分鐘內連續發生兩起地震，也讓當地民眾提高警覺。
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根據氣象廳資料，這起地震各地觀測到的震度分別為：
- 震度3級：沖繩縣久米島町比嘉
- 震度2級：那霸市港町、久米島町山城等地
- 震度1級：那霸機場、那霸市樋川、宮古島市上野新里等地
受這起地震影響，氣象廳指出，沖繩本島地區以及宮古島、八重山地區沿岸，接下來2至3小時內海面水位可能會出現些微變化，不過評估不會造成海嘯災害損失，民眾無需過度恐慌。
其實不是單一事件！12時53分才剛發生過一次地震
值得注意的是，這並非當天唯一一起地震。就在規模6.4地震發生前，同一海域宮古島西北部外海已於當天12時53分發生過一起規模5.0的地震，同樣是震源深度極淺，最大震度為1級。短短12分鐘內連續發生兩起地震，也讓當地民眾提高警覺。