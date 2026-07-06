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《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（6）日的娛樂新聞搶先看，美籍台裔舞者莊凱倫（Karen S. Chuang）在社群曬出禮服照，因為她是泰勒絲巡演時的御用舞者，因此被猜測是參加了天后婚禮；賈永婕在社群公開球賽轉播截圖，發現老公把自己丟在家，帶著一位「年輕妹妹」出國看球，不過那其實是她在美國留學的女兒；韓籍啦啦隊員海莉近日正式以女團「Pinky」身分出道，沒想到出道第一場表演她就舊傷復發，痛得癱坐在地上。美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）日前與NFL球星特拉維斯麥可凱爾西（Travis Michael Kelce）舉行婚禮，受邀名單中居然有台灣女孩，那就是她的巡演御用舞者莊凱倫（Karen S. Chuang），莊凱倫昨日在社群曬出自己穿禮服的照片，被猜測就是為了參加這場世紀婚禮。台北101董事長賈永婕與王兆杰結婚23年，育有二女一子。她昨（5）日突然在曬出球賽轉播畫面，直呼老公竟然把老婆丟在家，帶著一名「年輕妹妹」飛到美國看球，女孩身分也公開，是她在美國留學的女兒，笑翻一票網友。韓國啦啦隊女神海莉，近日獲得選秀節目《宇宙啦啦隊》冠軍，以女團「W!nky」成員身分出道，沒想到出道後首場團體演唱會就發生意外，她4日舞台上膝蓋舊傷突然復發，痛到癱軟、全身不斷顫抖，被迫中途退場並緊急送往醫院急診，消息曝光後讓粉絲相當擔心。