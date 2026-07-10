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▲員工昨晚發文懇請台北101董事長賈永婕宣布停班。（圖／賈永婕的跑跳人生﻿臉書）

▲陸元琪坦言自己罹患不規則白內障，雙眼都需要動刀。（圖／陸元琪臉書）

《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（10）日的娛樂新聞搶先看，韓籍啦啦隊女神李多慧昨晚到賣場想採購防颱物資，結果看到結帳大排長龍，讓她傻眼表示「我要回家」。而北北基桃地區今日全都停班停課，101一開始卻沒宣布暫停開放，讓員工無助求董事長賈永婕放假。已故音樂人袁惟仁前妻陸元琪近日坦言自己雙眼罹患不規則白內障，將動刀治療。巴威颱風即將襲台，人在台灣的李多慧昨日深夜發文，表示自己到賣場想採購防颱糧食，結果被人潮嚇到，直呼「排隊的人也太多了吧」，最後她只跟自己代言的商品拍照，就決定返家，還訝異反問粉絲：「大家到底都是怎麼有耐心排隊的啊…真的太厲害了」。北北基桃為防颱宣布今日停班停課，但台北101昨晚卻遲遲沒公告是否暫停營業，讓員工相當憂心，直接在社群喊話董事長賈永婕，「我們真的不是想偷懶，只是想平平安安地回家，也希望颱風過後，還能健健康康地回到工作崗位，繼續為101服務。」而101臉書最終才在晚間10點41分發文，宣布今日暫停營業1天。53歲女星陸元琪是已故音樂人袁惟仁的前妻，她近日坦言健康亮紅燈，視力變得越來越差，有時甚至嚴重到看不見迎面而來朝她打招呼的人。身邊好友因此看不下，帶她去看醫生，檢查過後才知道，她雙眼都有不規則白內障，後續將分開動2次手術治療。