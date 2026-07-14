實境節目《請世界吃桌》6月6日開播後，創造不少話題，尤其是隋棠與千千的互動更引爆討論。但《請世界吃桌》台灣隊陣容不只有她們，還包含男星藍正龍、陳隨意、浩子，以及3名資深辦桌總舖師。《NOWNEWS今日新聞》本文將為各位帶來詳細介紹內容，包含播出平台、節目亮點等資訊一次看。
⭐以下為本文摘要
《請世界吃桌》播出平台＆更新時間統整
《請世界吃桌》台灣隊明星陣容介紹
《請世界吃桌》台灣隊總舖師介紹
《請世界吃桌》節目亮點
《請世界吃桌》目前評價
⭐《請世界吃桌》播出平台＆更新時間統整
【電視播出】
6.06 起 每週六 22:00 ｜ 三立台灣台（首播）
6.07 起 每週日 20:00 ｜ 華視 CTS
6.12 起 每週五 21:00 ｜ 緯來綜合台
【線上看與海外平台】
6.07 起 每週日 00:00 ｜ Singtel 劇樂部
6.12 起 每週五 23:00 ｜ Hami Video 影劇館⁺、LINE TV
6.16 起 每週二 12:00 ｜ 《請世界吃桌》官方 YouTube 頻道
⭐《請世界吃桌》台灣隊明星陣容介紹
《請世界吃桌》由5位跨界明星與3位國寶級總舖師組成「辦桌台灣隊」，他們各司其職，攜手前往世界3大指標性城市進行「台灣辦桌外交」。以下為您拆解這支黃金團隊的分工：
隋棠：完美細節控與節奏掌控者
模特兒出身的隋棠在演藝圈出道多年，經歷過大風大浪，個性沉著穩定，因此在首站雪梨辦桌中，被任命為【總召】，協調前後場上菜時間、賓客安排等流程，是維持團隊高效率運作的核心骨幹。但第2站熊本辦桌前，隋棠要求交換職位，將轉入內場擔任打下手的【水腳】。
浩子：靈魂MC與氣氛製造機
諧星出身的浩子成為辦桌日不可或缺的靈魂【主持人】，主要負責向外國賓客介紹台灣辦桌文化的深厚底蘊與經典手路菜，他在節目中展現驚人的英、日文說菜功力，更是全場的笑容與氣氛擔當，完美帶動現場節奏，第2站到熊本繼續擔任MC職務，並身兼【總召】職務，責任重大。
藍正龍：冷面帥廚與廚房定海神針
演員出身、個性沉穩、寡言的藍正龍主要負責【站砧】工作，言下之意就是站在砧板完成所有備料、切菜工作。藍正龍從一開始的慢速刀工到後來逐漸進步，專注的眼神與沉穩的步調，讓他成為混亂廚房中最令人安心的力量，由於刀工有所精進，因此第2站繼續維持站砧。
陳隨意：靈魂台味翻炒的實力派歌手
台語歌手陳隨意是火侯的掌握者，負責【站鼎】工作，所有料理的翻炒、燉煮、油炸包含清蒸、熬滷湯都難不倒他，成為主廚的最佳幫手。其實陳隨意本來就開過團膳公司，有廚師背景，能將充滿人情味的台灣料理端上餐桌，這個位置非他莫屬，因此陳隨意第2站繼續維持站鼎。
千千：最懂吃的最美神隊友
美女YouTuber千千跨界上電視節目，是台灣隊的老么，由於反應速度快、心靈手巧，因此首站雪梨辦桌時，被分派成機動性質高的【水腳】，第2站則答應隋棠的交換請求，到外場工作，將擔任【說菜】的職位，跟著浩子一起介紹菜餚、活躍氣氛。
⭐《請世界吃桌》台灣隊總舖師介紹
介紹完明星陣容後，辦桌中最不可或缺的靈魂人物非總舖師莫屬。這次節目力邀3位相當有聲望的總舖師加盟，為每站外國辦桌主導菜色、分工。
【雪梨站總舖師】阿男師（洪俊男）：創新台菜的開拓先驅
阿男師是台南在地有40年歷史的台菜品牌「洪廚囍宴」的第二代傳人，擅長將傳統辦桌菜與現代新穎的料理手法融合，讓饕客不僅能品嚐到經典的台味靈魂，更能看見台菜在國際舞台上的全新可能。例如在雪梨站端出的龍蝦禮盒、炸蝦花束，都讓賓客留下深刻印象。
【熊本站總舖師】大頭師（蔡瑞成）：暖心公益辦桌職人
大頭師是台南知名的「愛心總舖師」與米其林必比登推薦名廚，他的餐廳「東香台菜海味料理」是台南在地名點，專精傳統辦桌手路菜，並熱衷於公益辦桌，第2站在熊本時端出招牌「封肉（豐肉）」還選用熊本當地漁獲與特產製成特色料理，相當用心。
【紐約站總舖師】阿燦師（林明燦）：台菜活字典親自坐鎮
被譽為「台菜活字典」的阿燦師，來自辦桌世家第三代，爸爸正是有台灣「辦桌祖師爺」封號的林添盛。阿燦師傳承爸爸的好手藝，透過節目把最純正、最地道的台灣精神與故事分享給全世界。在紐約時代廣場前，他端出紅蟳米糕、花好月圓、山藥雞湯等經典台灣味，擄獲所有饕客的味蕾。
⭐《請世界吃桌》節目亮點
4站辦桌各有主題 從尾牙吃到婚禮、廟會
《請世界吃桌》節目亮點在於如何把台灣料理以及圓滿的辦桌精神推向世界，除了東西要好吃，文化更是不可或缺的一大亮點。因此節目組特地把3站外國辦桌區分成不同主題，第1站雪梨歌劇院前的辦桌，主打「尾牙文化」，因此還準備了抽獎、送紅包環節，令外國人體會到辦桌魅力。
第2站熊本城下的辦桌則主打「廟會文化」，特地找來「官將首」團隊登台表演，讓外國人不只吃得過癮更眼界大開。第3站登上世界的「肚臍」，紐約時代廣場，節目組端出最常見的辦桌主題「婚禮」，邀請3對台灣夫妻擔任主角，直接把時代廣場路口變成傳統台式喜宴，婚慶氛圍拉滿，更讓新人與台灣隊都忍不住感動落淚。
最後一站，台灣隊移師回台，在台北101旁的四四南村席開16桌，舉辦豐盛的「感恩」主題宴會，為大家一路以來的辛勞畫下圓滿句點。這4站辦桌中間發生的趣事、分工衝突，都成了節目最大看點。
食材、桌椅、鍋具全都要自己準備！危機就是轉機
另外，到國外辦桌還要克服場地限制，自行準備食材以及鍋碗瓢盆、桌椅，種種難題都讓台灣隊傷透腦筋。雪梨辦桌曾遇到忘記帶太白粉的插曲，熊本站則是一度找不到新鮮竹筍，紐約站更是危機四伏，準備期間差點被紐約警察驅趕，各種挑戰讓緊張程度拉滿，觀眾看得也更加過癮。
⭐《請世界吃桌》目前評價
《請世界吃桌》創新的拍攝主題獲得極高評價，許多粉絲都大讚第一次看到台灣推出這種實境節目，紛紛留言狂誇：「看完第一集，好好看喔，真的看得很過癮」、「優質好節目，讓台灣走出國際」、「光是看到藝人們是認真對待辦桌這件事的態度，就很值得感動」。
不過相較於節目收穫的好評，台灣隊陣容隋棠卻惹來不少罵聲，主要是擔任總召的她，第2站突然提出想跟千千交換職位，被質疑不想扛重任、欺負忙內。對此，隋棠在節目上解釋，到後廚幫忙本來就是自己答應拍攝這個節目的初衷，直言交換職位是跳脫舒適圈的挑戰，因此千千最終也同意了。
而千千的大氣舉動被讚很圈粉，她則直呼自己沒這麼好，事後還幫隋棠說話，強調隋棠私下很貼心，鏡頭拍不到的地方都會主動關心她。目前關於節目的討論度多聚焦在兩人身上，最新集數第6集熊本辦桌已在電視上播出，YouTube後續也將更新完整版，隋棠有沒有機會挽回口碑，觀眾拭目以待。
📌《請世界吃桌》YouTube完整版集數如下：
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《請世界吃桌》播出平台＆更新時間統整
《請世界吃桌》台灣隊明星陣容介紹
《請世界吃桌》台灣隊總舖師介紹
《請世界吃桌》節目亮點
《請世界吃桌》目前評價
⭐《請世界吃桌》播出平台＆更新時間統整
【電視播出】
6.06 起 每週六 22:00 ｜ 三立台灣台（首播）
6.07 起 每週日 20:00 ｜ 華視 CTS
6.12 起 每週五 21:00 ｜ 緯來綜合台
【線上看與海外平台】
6.07 起 每週日 00:00 ｜ Singtel 劇樂部
6.12 起 每週五 23:00 ｜ Hami Video 影劇館⁺、LINE TV
6.16 起 每週二 12:00 ｜ 《請世界吃桌》官方 YouTube 頻道
《請世界吃桌》由5位跨界明星與3位國寶級總舖師組成「辦桌台灣隊」，他們各司其職，攜手前往世界3大指標性城市進行「台灣辦桌外交」。以下為您拆解這支黃金團隊的分工：
隋棠：完美細節控與節奏掌控者
模特兒出身的隋棠在演藝圈出道多年，經歷過大風大浪，個性沉著穩定，因此在首站雪梨辦桌中，被任命為【總召】，協調前後場上菜時間、賓客安排等流程，是維持團隊高效率運作的核心骨幹。但第2站熊本辦桌前，隋棠要求交換職位，將轉入內場擔任打下手的【水腳】。
浩子：靈魂MC與氣氛製造機
諧星出身的浩子成為辦桌日不可或缺的靈魂【主持人】，主要負責向外國賓客介紹台灣辦桌文化的深厚底蘊與經典手路菜，他在節目中展現驚人的英、日文說菜功力，更是全場的笑容與氣氛擔當，完美帶動現場節奏，第2站到熊本繼續擔任MC職務，並身兼【總召】職務，責任重大。
藍正龍：冷面帥廚與廚房定海神針
演員出身、個性沉穩、寡言的藍正龍主要負責【站砧】工作，言下之意就是站在砧板完成所有備料、切菜工作。藍正龍從一開始的慢速刀工到後來逐漸進步，專注的眼神與沉穩的步調，讓他成為混亂廚房中最令人安心的力量，由於刀工有所精進，因此第2站繼續維持站砧。
陳隨意：靈魂台味翻炒的實力派歌手
台語歌手陳隨意是火侯的掌握者，負責【站鼎】工作，所有料理的翻炒、燉煮、油炸包含清蒸、熬滷湯都難不倒他，成為主廚的最佳幫手。其實陳隨意本來就開過團膳公司，有廚師背景，能將充滿人情味的台灣料理端上餐桌，這個位置非他莫屬，因此陳隨意第2站繼續維持站鼎。
千千：最懂吃的最美神隊友
美女YouTuber千千跨界上電視節目，是台灣隊的老么，由於反應速度快、心靈手巧，因此首站雪梨辦桌時，被分派成機動性質高的【水腳】，第2站則答應隋棠的交換請求，到外場工作，將擔任【說菜】的職位，跟著浩子一起介紹菜餚、活躍氣氛。
介紹完明星陣容後，辦桌中最不可或缺的靈魂人物非總舖師莫屬。這次節目力邀3位相當有聲望的總舖師加盟，為每站外國辦桌主導菜色、分工。
【雪梨站總舖師】阿男師（洪俊男）：創新台菜的開拓先驅
阿男師是台南在地有40年歷史的台菜品牌「洪廚囍宴」的第二代傳人，擅長將傳統辦桌菜與現代新穎的料理手法融合，讓饕客不僅能品嚐到經典的台味靈魂，更能看見台菜在國際舞台上的全新可能。例如在雪梨站端出的龍蝦禮盒、炸蝦花束，都讓賓客留下深刻印象。
【熊本站總舖師】大頭師（蔡瑞成）：暖心公益辦桌職人
大頭師是台南知名的「愛心總舖師」與米其林必比登推薦名廚，他的餐廳「東香台菜海味料理」是台南在地名點，專精傳統辦桌手路菜，並熱衷於公益辦桌，第2站在熊本時端出招牌「封肉（豐肉）」還選用熊本當地漁獲與特產製成特色料理，相當用心。
【紐約站總舖師】阿燦師（林明燦）：台菜活字典親自坐鎮
被譽為「台菜活字典」的阿燦師，來自辦桌世家第三代，爸爸正是有台灣「辦桌祖師爺」封號的林添盛。阿燦師傳承爸爸的好手藝，透過節目把最純正、最地道的台灣精神與故事分享給全世界。在紐約時代廣場前，他端出紅蟳米糕、花好月圓、山藥雞湯等經典台灣味，擄獲所有饕客的味蕾。
4站辦桌各有主題 從尾牙吃到婚禮、廟會
《請世界吃桌》節目亮點在於如何把台灣料理以及圓滿的辦桌精神推向世界，除了東西要好吃，文化更是不可或缺的一大亮點。因此節目組特地把3站外國辦桌區分成不同主題，第1站雪梨歌劇院前的辦桌，主打「尾牙文化」，因此還準備了抽獎、送紅包環節，令外國人體會到辦桌魅力。
第2站熊本城下的辦桌則主打「廟會文化」，特地找來「官將首」團隊登台表演，讓外國人不只吃得過癮更眼界大開。第3站登上世界的「肚臍」，紐約時代廣場，節目組端出最常見的辦桌主題「婚禮」，邀請3對台灣夫妻擔任主角，直接把時代廣場路口變成傳統台式喜宴，婚慶氛圍拉滿，更讓新人與台灣隊都忍不住感動落淚。
最後一站，台灣隊移師回台，在台北101旁的四四南村席開16桌，舉辦豐盛的「感恩」主題宴會，為大家一路以來的辛勞畫下圓滿句點。這4站辦桌中間發生的趣事、分工衝突，都成了節目最大看點。
食材、桌椅、鍋具全都要自己準備！危機就是轉機
另外，到國外辦桌還要克服場地限制，自行準備食材以及鍋碗瓢盆、桌椅，種種難題都讓台灣隊傷透腦筋。雪梨辦桌曾遇到忘記帶太白粉的插曲，熊本站則是一度找不到新鮮竹筍，紐約站更是危機四伏，準備期間差點被紐約警察驅趕，各種挑戰讓緊張程度拉滿，觀眾看得也更加過癮。
《請世界吃桌》創新的拍攝主題獲得極高評價，許多粉絲都大讚第一次看到台灣推出這種實境節目，紛紛留言狂誇：「看完第一集，好好看喔，真的看得很過癮」、「優質好節目，讓台灣走出國際」、「光是看到藝人們是認真對待辦桌這件事的態度，就很值得感動」。
不過相較於節目收穫的好評，台灣隊陣容隋棠卻惹來不少罵聲，主要是擔任總召的她，第2站突然提出想跟千千交換職位，被質疑不想扛重任、欺負忙內。對此，隋棠在節目上解釋，到後廚幫忙本來就是自己答應拍攝這個節目的初衷，直言交換職位是跳脫舒適圈的挑戰，因此千千最終也同意了。
而千千的大氣舉動被讚很圈粉，她則直呼自己沒這麼好，事後還幫隋棠說話，強調隋棠私下很貼心，鏡頭拍不到的地方都會主動關心她。目前關於節目的討論度多聚焦在兩人身上，最新集數第6集熊本辦桌已在電視上播出，YouTube後續也將更新完整版，隋棠有沒有機會挽回口碑，觀眾拭目以待。