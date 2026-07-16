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《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（16）日的娛樂新聞搶先看，曾入圍金鐘、金馬獎知名導演王時政離世，享壽83歲；過去迷倒張學友、劉德華的資深玉女歌手尤雅，72歲的她消失在螢幕前16年，近日突然宣布回歸演藝圈，10月24日重返高雄開唱；張凌赫透過《逐玉》一劇獲得超高知名度，不過他卻在陸網「最不想點開看他的劇」的票選中獲得了第四名，前三名則為王一博、王鶴棣、田嘉瑞。台灣資深導演王時政（本名王時正）於6月24日安詳辭世，享壽83歲，消息近日由演藝工會理事長曹雨婷證實，他生前最後貼文也被翻出，今年五月底他才在社群發文寫下「最近瘦了」，沒想到人就這樣離開了，讓許多觀眾感到難過。曾經迷倒張學友、劉德華！72歲的台灣第一代玉女歌手尤雅睽違16年再度現身，驚喜宣布將舉辦個人演唱會，將於10月24日在高雄流行音樂中心開唱，這也是她自2010年台北演唱會後，時隔15年再次返台舉辦個人演唱會，讓老一輩的粉絲相當期待。中國網路最近發起了「最不想點開他的劇」新生代男星票選，不少人氣流量男星紛紛上榜，包括王鶴棣、王一博、張凌赫等當紅演員都名列前茅，而第一名則是在《雪之羽》中展露頭角的田嘉瑞。