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▲李棟旭出席記者會時，貼心幫金慧峻遮擋，擔心她走光。（圖／Disney+提供）

▲蘿莉塔認為「老高與小茉」（如圖）的帳號已經非本人所有。（圖／翻攝自老高與小茉YouTube）

《NOWNEWS今日新聞》為您帶來今日的娛樂新聞搶先看，饒舌歌手瘦子昨晚在台北補辦聖誕婚宴，座上賓幾乎都是巨星，包含邱澤、林志穎、熱狗等人，星光熠熠。韓星李棟旭近日帶著韓劇《殺人者的購物中心2》回歸，私下保護女星不走光、把粉絲從車陣中拉開的暖舉，被讚超有紳士風度。女星蘿莉塔坦言自己過去是YouTuber老高的頻道會員，如今她選擇退訂，只因她覺得「帳號應該不是他了」。頑童成員瘦子與妻子Jennifer早在2022年就登記結婚，並育有兩女，原定的婚禮日期因疫情延期，直到今年才補辦。兩人日前剛結束峇里島的浪漫海島婚宴，24日又於台北飯店豪氣補辦台灣場。現場席開近50桌，幾乎半個演藝圈都到場，張震嶽、熱狗、邱澤、王陽明、林志穎等大咖星友都是座上賓，場面相當盛大。韓星李棟旭近日帶著韓劇《殺人者的購物中心2》回歸，日前出席記者會時，他看到女主角金慧峻穿短裙，刻意走到女方身前遮擋，等她坐下蓋好毛毯後，才回到自己的位置上，此舉被粉絲稱讚超暖。而李棟旭不僅對同事如此貼心，對粉絲也一樣溫柔，他在街頭幫粉絲簽名時，會將人引導到沒車的地方，擔心粉絲被車撞，如此紳士的個性被讚爆。擁有百萬訂閱的YouTube頻道「老高與小茉」日前因停更及取消直播引發關注，近期雖更新影片，卻因標題簡體字、語速變快等差異被質疑使用AI製作或換人經營，但也有網友認為善用工具屬正常。女星蘿莉塔則坦言感到失落，「我覺得老高本人或許好好的，但帳號應該不是他了」，已退訂支持多年的會員。