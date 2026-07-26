我是廣告 請繼續往下閱讀

▲74歲導演查克羅素在家中過世，震驚好萊塢。（圖／翻攝自IMDb）

▲陳庭妮在婚前始終不與胡宇威公開認愛，過往畫面被挖出來回味。（圖／翻攝自YouTube 公視戲劇）

《NOWNEWS今日新聞》為您帶來今（26）日的娛樂新聞搶先看，港星謝霆鋒在父親謝賢過世後，昨晚首度露面到青島開唱，他在台上忍不住落淚，還對著天空喊「謝謝你」。好萊塢電影《摩登大聖》的導演查克羅素（Chuck Russell）過世，享壽74歲。女星陳庭妮超會藏祕密，5年前跟胡宇威偷偷交往，上節目被逼問還尷尬摳手。剛歷經喪父之痛的港星謝霆鋒，25日恪守與歌迷的約定，於青島如期開唱。演出中他全程展現極高專業素養，但在摘下墨鏡時仍難掩悲傷、忍不住拭淚，隨後快速收拾情緒向歌迷致意，還笑說現場雨停了，接著抬頭望天，對著天空說了一句「謝謝你」，像是在感謝爸爸的保佑。真情流露的模樣讓無數粉絲動容鼻酸。好萊塢傳奇導演查克羅素於加州家中猝逝，享壽74歲，具體死因仍待調查。查克羅素擅長視覺特效，作品叫好叫座，不僅一手將《魔蠍大帝》主角巨石強森推向動作天王之列，更以喜劇巨作《摩登大聖》驚豔全球。合作影星金凱瑞聞訊表達深切哀悼，並直言：「能與查克羅素合作是我的榮幸」。胡宇威和陳庭妮日前宣布生下寶寶，震驚各界，這對夫妻不只是生孩子保密到家，就連交往也是。5年前陳庭妮上節目《36題愛上你》被追問和胡宇威的戀情，她緊張到臉部表情揪成一團，整個人靠在沙發上狂轉圈，後來是靠炎亞綸救場才結束這題，如今回頭看格外有趣。