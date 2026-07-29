皮克敏手遊《Pikmin Bloom》公布8月一系列活動，不僅有限定種植員徽章、巴厘島雕刻飾品皮克敏、刨冰與冰淇淋飾品皮克敏、工具飾品皮克敏等，《NOWNEWS》一次整理主要花朵、副花、社群日日期、IKEA活動，以及8月任務及活動主題，給皮友玩家們參考。
台灣IKEA限定活動：8月1日至8月31日
玩家們只要到全台8家IKEA分店，就能在《Pikmin Bloom》中的「特殊地點」，向下滑動就拿到「工具飾品皮克敏」金色花苗，和活動專屬明信片，而且8家分店都能獲得不同的明信片。
另外，只要持有IKEA宜家卡，就可以在各分店入口向工作人員領取活動號碼牌，活動立牌上會有「店內皮克敏藏身點」提示，賣場內共藏有6隻皮克敏，找到至少3隻並拍照記錄下完整皮克敏身影後，並到客服櫃台出示「當日號碼牌、皮克敏照片、數位宜家卡，《Pikmin Bloom》 APP 畫面」，就能兌換限量的「皮克敏感謝小卡」。
8月主要花朵：美人蕉
8月主要花朵為美人蕉，顏色則是白色、黃色、紅色，這也是《Pikmin Bloom》首次推出美人蕉，副花則是「扶桑花」。本月頭上開著美人蕉的皮克敏對抗蘑菇時的戰鬥力會更強。皮克敏上場戰鬥前，記得先餵皮克敏吃美人蕉精華。
8月期間，在巨大花朵旁種植一般的紅色、黃色、白色或藍色花瓣時，偶爾會開出扶桑花、向日葵、牽牛花、天堂鳥、蘭花仙人掌或美人蕉。摧毀蘑菇獲得的果實，也會提供以下其中一種精華：一般、扶桑花、向日葵、牽牛花、天堂鳥、蘭花仙人掌或美人蕉。
8月社群日：8月8日到8月9日
8月社群日時間預計在台灣時間8月8日00：00至8月9日23：59舉辦，只要玩家在8月8日或8月9日任一天達成1萬步目標，就能獲得本次限定的美人蕉社群日種植員徽章，作為活動紀念。另外，盆栽裡的花苗成長速度會增加為平常的1.5倍，種花時速度還會再加快。
8月活動任務「熱帶風情之旅」：8月1日到8月31日
在《Pikmin Bloom》每完成一項活動挑戰任務，玩家就能隨機獲得獎勵，包含「熱帶椰子、能長成巴厘島雕刻飾品皮克敏的花苗、花瓣、其他道具」等，正中央的巨大花朵開始綻放時，除了隨機獎勵外，保證玩家能獲得一棵金色花苗，收集熱帶椰子還可以換Mii角色的相關服飾和金色花苗，達到15500個熱帶椰子可換自選刨冰飾品顏色的金色花苗。
8月主題蘑菇為「泡泡蘑菇」，周末還會出現內含稀有神秘箱的「巨型泡泡蘑菇」，玩家在周末每天最多可以使用3次蘑菇戰鬥大聲公，且8月最後一個周末額外增加2天。
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玩家們只要到全台8家IKEA分店，就能在《Pikmin Bloom》中的「特殊地點」，向下滑動就拿到「工具飾品皮克敏」金色花苗，和活動專屬明信片，而且8家分店都能獲得不同的明信片。
另外，只要持有IKEA宜家卡，就可以在各分店入口向工作人員領取活動號碼牌，活動立牌上會有「店內皮克敏藏身點」提示，賣場內共藏有6隻皮克敏，找到至少3隻並拍照記錄下完整皮克敏身影後，並到客服櫃台出示「當日號碼牌、皮克敏照片、數位宜家卡，《Pikmin Bloom》 APP 畫面」，就能兌換限量的「皮克敏感謝小卡」。
8月主要花朵為美人蕉，顏色則是白色、黃色、紅色，這也是《Pikmin Bloom》首次推出美人蕉，副花則是「扶桑花」。本月頭上開著美人蕉的皮克敏對抗蘑菇時的戰鬥力會更強。皮克敏上場戰鬥前，記得先餵皮克敏吃美人蕉精華。
8月期間，在巨大花朵旁種植一般的紅色、黃色、白色或藍色花瓣時，偶爾會開出扶桑花、向日葵、牽牛花、天堂鳥、蘭花仙人掌或美人蕉。摧毀蘑菇獲得的果實，也會提供以下其中一種精華：一般、扶桑花、向日葵、牽牛花、天堂鳥、蘭花仙人掌或美人蕉。
8月社群日時間預計在台灣時間8月8日00：00至8月9日23：59舉辦，只要玩家在8月8日或8月9日任一天達成1萬步目標，就能獲得本次限定的美人蕉社群日種植員徽章，作為活動紀念。另外，盆栽裡的花苗成長速度會增加為平常的1.5倍，種花時速度還會再加快。
在《Pikmin Bloom》每完成一項活動挑戰任務，玩家就能隨機獲得獎勵，包含「熱帶椰子、能長成巴厘島雕刻飾品皮克敏的花苗、花瓣、其他道具」等，正中央的巨大花朵開始綻放時，除了隨機獎勵外，保證玩家能獲得一棵金色花苗，收集熱帶椰子還可以換Mii角色的相關服飾和金色花苗，達到15500個熱帶椰子可換自選刨冰飾品顏色的金色花苗。
8月主題蘑菇為「泡泡蘑菇」，周末還會出現內含稀有神秘箱的「巨型泡泡蘑菇」，玩家在周末每天最多可以使用3次蘑菇戰鬥大聲公，且8月最後一個周末額外增加2天。