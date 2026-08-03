中央氣象署地震測報中心指出，今（3）日下午4時17分，台南市楠西區發生芮氏規模3.6的小區域地震，震央在台南市政府東北東方36.4公里處，深度9.2公里，屬於極淺層地震。 我是廣告 請繼續往下閱讀 地震測報中心說明，本起地震觀測到最大震度為2級，出現在台南市楠西，震度2級地區為台南市，震度1級地區為嘉義縣。 ⚠️發生強震怎麼辦？地震逃生保命重點必看 ✔地震時躲哪裡最安全？逃生正確保命SOP：黃金三角錯了、別衝戶外 ✔搭捷運、開車時大地震怎麼辦？消防署「交通保命攻略」：別急煞車 ✔地震有多強？氣象署「震度分級」一圖看懂：震度3級已出現恐懼感 ✔地震包內容物準備什麼？「6大地震避難包清單、放置地點」一次看 相關新聞 地震速報／國家警報響！台東成功規模4.7極淺層地震 最大震度4級熊本7.1強震恐只是前震？「南海海槽」地震周期已到 規模可破8.5新北5.6地震原因！郭鎧紋：和斷層無關 今年能量釋放少的可憐新北5.6地震北部狂搖！哪些地方3級最有感？氣象署：會出現恐懼感 張志浩編輯記者畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》電玩生活中心擔任記者，文章主題涵蓋家機、手遊、PC等，以生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議題。作品集 地震速報地震台南楠西