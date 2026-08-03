中央氣象署地震測報中心指出，今（3）日下午4時17分，台南市楠西區發生芮氏規模3.6的小區域地震，震央在台南市政府東北東方36.4公里處，深度9.2公里，屬於極淺層地震。

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地震測報中心說明，本起地震觀測到最大震度為2級，出現在台南市楠西，震度2級地區為台南市，震度1級地區為嘉義縣。

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》電玩生活中心擔任記者，文章主題涵蓋家機、手遊、PC等，以生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議題。