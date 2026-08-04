台北西門町知名店家「小羊卡牌社」3日驚爆無預警失聯，大批寶可夢卡玩家預購、寄賣與代送鑑定收藏全數卡住，初步估計恐有約9000筆交易受影響、損失金額上看3億元，也讓寶可夢卡收藏價值再度成為外界焦點。巧的是，韓國人氣女團TWICE成員MOMO最近也因寶可夢卡掀起話題，只不過最近她不再炫耀稀有卡，而是默默把手機殼裡價值不菲的「水君EX全像卡」，換成了老闆JYP（朴軫永）的專輯小卡，超反差舉動笑翻粉絲：「看來真的很想要SOLO！」
MOMO把稀有卡換成老闆JYP 粉笑：真的很想SOLO
MOMO日前曾在IG曬出自拍，透明手機殼裡夾著2003年日版稀有「水君EX全像卡（Suicune EX-Holo）」，甚至直接裸卡貼在臉頰自拍，讓不少收藏玩家看傻眼。這張卡不僅擁有PSA 9評分，二手市場行情約739美元（約新台幣2.4萬元），部分平台甚至喊價到7萬元至10萬元以上，卻被她毫不心疼的拆出來使用，一度掀起熱烈討論。
不過，MOMO近日透過付費聊天平台分享新自拍時，眼尖粉絲發現手機殼裡的主角已經悄悄換人，原本的水君卡不見了，改放老闆的新專輯《WET》JYP小卡，她還特地模仿朴軫永經典姿勢自拍，相當幽默，粉絲也笑瘋留言「真的很想SOLO」、「JYP＞水君」、「老闆小卡才是真愛」。而TWICE隊友娜璉也跟風迷上收藏寶可夢卡，甚至曾在直播興奮向粉絲展示抽到的皮卡丘卡，可見TWICE成員都加入這波寶可夢卡熱潮。
《寶可夢》卡牌多值錢？有5億也未必搶得到
隨著小羊卡牌社事件延燒，寶可夢卡收藏價值也再次受到關注，其實《寶可夢》早已是全球最賺錢的娛樂IP之一，卡牌市場近年價格更是不斷飆升，其中最具代表性的，就是YouTuber Logan Paul收藏的全球唯一PSA 10「皮卡丘插畫家卡（Pikachu Illustrator）」，這張卡原本是1990年代《寶可夢》插畫比賽獎品，全球僅39張，目前只有他手上那1張獲得PSA 10最高評級，不過Logan Paul也在今年2月以1649.2萬美元（約新台幣5.2億元）賣出，創下拍賣史上最昂貴集換式卡牌世界紀錄，讓寶可夢躍升為國際級收藏與投資標的。
台北西門町知名店家「小羊卡牌社」3日凌晨無預警失聯，不僅LINE社群遭到刪除，IG、Facebook等官方社群也全數關閉，實體門市更鐵門深鎖，讓大批玩家的預購商品、寄賣卡片、代送鑑定收藏及未結清款項瞬間陷入停擺。事件爆發後，受害玩家陸續成立維權社群並向警方報案，網路初步統計恐有約9000筆交易受到波及，整體損失金額上看3億元，但實際受害人數、交易筆數與金額，仍有待警方進一步調查釐清。
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MOMO日前曾在IG曬出自拍，透明手機殼裡夾著2003年日版稀有「水君EX全像卡（Suicune EX-Holo）」，甚至直接裸卡貼在臉頰自拍，讓不少收藏玩家看傻眼。這張卡不僅擁有PSA 9評分，二手市場行情約739美元（約新台幣2.4萬元），部分平台甚至喊價到7萬元至10萬元以上，卻被她毫不心疼的拆出來使用，一度掀起熱烈討論。
不過，MOMO近日透過付費聊天平台分享新自拍時，眼尖粉絲發現手機殼裡的主角已經悄悄換人，原本的水君卡不見了，改放老闆的新專輯《WET》JYP小卡，她還特地模仿朴軫永經典姿勢自拍，相當幽默，粉絲也笑瘋留言「真的很想SOLO」、「JYP＞水君」、「老闆小卡才是真愛」。而TWICE隊友娜璉也跟風迷上收藏寶可夢卡，甚至曾在直播興奮向粉絲展示抽到的皮卡丘卡，可見TWICE成員都加入這波寶可夢卡熱潮。
《寶可夢》卡牌多值錢？有5億也未必搶得到
隨著小羊卡牌社事件延燒，寶可夢卡收藏價值也再次受到關注，其實《寶可夢》早已是全球最賺錢的娛樂IP之一，卡牌市場近年價格更是不斷飆升，其中最具代表性的，就是YouTuber Logan Paul收藏的全球唯一PSA 10「皮卡丘插畫家卡（Pikachu Illustrator）」，這張卡原本是1990年代《寶可夢》插畫比賽獎品，全球僅39張，目前只有他手上那1張獲得PSA 10最高評級，不過Logan Paul也在今年2月以1649.2萬美元（約新台幣5.2億元）賣出，創下拍賣史上最昂貴集換式卡牌世界紀錄，讓寶可夢躍升為國際級收藏與投資標的。
台北西門町知名店家「小羊卡牌社」3日凌晨無預警失聯，不僅LINE社群遭到刪除，IG、Facebook等官方社群也全數關閉，實體門市更鐵門深鎖，讓大批玩家的預購商品、寄賣卡片、代送鑑定收藏及未結清款項瞬間陷入停擺。事件爆發後，受害玩家陸續成立維權社群並向警方報案，網路初步統計恐有約9000筆交易受到波及，整體損失金額上看3億元，但實際受害人數、交易筆數與金額，仍有待警方進一步調查釐清。