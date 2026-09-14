日本25歲AV女優倉木華驚傳離世，疑似在牛郎公關男友平良翔太的租屋處輕生，而她最後一次來台身影也跟著曝光。倉木華今年4月才以代言人身分現身高雄TAE台灣成人博覽會，左營「國際活動展演中心」瞬間被粉絲擠爆，活動結束她後還開心在IG附上中華民國國旗，向台灣粉絲喊話：「TAE3天真的非常謝謝大家🇹🇼，期待再見面的那一天❤️。」沒想到相隔僅5個月就傳出死訊，當時笑著與粉絲見面的畫面，也成了她最後一次來台公開露面。
倉木華168cm x E罩杯 天然神顏擄獲大批粉絲
倉木華2001年8月7日出生於日本神奈川縣，身高168公分，官方資料為E罩杯，暱稱「Hana醬」，今年25歲的她，並非一開始就打算踏進AV圈，學生時期因為喜歡化妝進入美容學校就讀，畢業後也往美容相關領域發展，曾從事髮妝相關工作，並因工作接觸到AV產業，從原本替別人打理造型的幕後角色，逐漸萌生自己站到鏡頭前的想法，最後決定轉換跑道。
2024年，倉木華成為S1專屬女優正式出道，片商當時便以「168公分、像模特兒般會穿搭的時尚女生」介紹她，她也曾透露自己從學生時期便對「性」抱持好奇。精緻五官加上高挑外型讓她很快受到注意，甚至一度被猜測做過「輪廓3項」等整形手術，好友日向真凜還特別出面反駁：「明明什麼都不知道，請不要靠自己的臆測亂講，她是我非常重要的朋友。」強調倉木華從以前就長得很可愛、沒有整形，也有粉絲大讚倉木華是最好看的「天然美女」，非常喜歡她的作品。
倉木華出道後人氣快速攀升，她參與S1集結24名女優拍攝的《S1 PRECIOUS GIRLS 2024 オールスター24名大集合ハーレムアイランドSpecial》，首次進入FANZA通販排行榜便拿下第1名，同年11月11日當週Blu-ray版再奪冠、DVD版排名第3。出道僅4個月，還推出首本寫真集《Flower》讓她相當興奮，因為「推出寫真集」正是倉木華出道時替自己訂下的其中一個目標。
談到拍攝《Flower》的過程，倉木華曾表示，寫真拍攝與A片現場相當不同，無論服裝、妝容都有更多變化，也能嘗試自己喜歡的妝感與時尚造型，讓原本就讀美容學校、做過美容相關工作的她覺得格外新鮮。
今年4年才來過台灣 左營「國際活動展演中心」引爆動
倉木華與台灣也有一段緣分，今年4月她才來到高雄，參加在左營舉辦的TAE台灣成人博覽會，並與鈴之家鈴、長濱蜜璃、楪可憐共同擔任4位代言人之一。當時被問到未來是否可能與台灣男優或製作團隊合作，她坦言各國法律規範不同，因此無法確定是否能成行，但如果有機會，她樂於與不同國家的演員合作，也沒有替自己設定特定方向，「各種可能都不排斥」，當時仍對未來工作抱持不少想法。
TAE一連3天活動結束後，她特別在IG發文留下紀念，寫下：「TAE 3天真的非常謝謝大家🇹🇼，期待再見面的那一天❤️。」文中還特別附上中華民國國旗，向這趟在高雄見到的台灣粉絲道謝，只是沒想到這句「期待再見面的那一天」，最終成了她最後一次來台留下的話。
日本社群近日傳出倉木華的死訊，之後相關人士陸續發聲，內容指出她生前被牛郎公關男友平良翔太家暴、偷錢，最後她疑似在男友租屋處輕生；不過事件完整經過與確切死因，警方、公司以及家屬皆未出面證實，日本媒體也沒有進一步相關報導。
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倉木華2001年8月7日出生於日本神奈川縣，身高168公分，官方資料為E罩杯，暱稱「Hana醬」，今年25歲的她，並非一開始就打算踏進AV圈，學生時期因為喜歡化妝進入美容學校就讀，畢業後也往美容相關領域發展，曾從事髮妝相關工作，並因工作接觸到AV產業，從原本替別人打理造型的幕後角色，逐漸萌生自己站到鏡頭前的想法，最後決定轉換跑道。
2024年，倉木華成為S1專屬女優正式出道，片商當時便以「168公分、像模特兒般會穿搭的時尚女生」介紹她，她也曾透露自己從學生時期便對「性」抱持好奇。精緻五官加上高挑外型讓她很快受到注意，甚至一度被猜測做過「輪廓3項」等整形手術，好友日向真凜還特別出面反駁：「明明什麼都不知道，請不要靠自己的臆測亂講，她是我非常重要的朋友。」強調倉木華從以前就長得很可愛、沒有整形，也有粉絲大讚倉木華是最好看的「天然美女」，非常喜歡她的作品。
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日本社群近日傳出倉木華的死訊，之後相關人士陸續發聲，內容指出她生前被牛郎公關男友平良翔太家暴、偷錢，最後她疑似在男友租屋處輕生；不過事件完整經過與確切死因，警方、公司以及家屬皆未出面證實，日本媒體也沒有進一步相關報導。
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