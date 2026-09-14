高雄、台南的朋友你剛剛不是頭暈！據中央氣象署地震測報中心資料，今（14）日17時18分在高雄市岡山區發生芮氏規模3.1地震，震央在高雄市政府北北西方 19.5 公里處，地震深度僅27.9公里，屬於極淺層地震。

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本次地震觀測到最大震度為1級，出現在高雄市、台南市佳里區。

各地震度級
高雄市地區最大震度 1級
台南市地區最大震度 1級

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潘毅編輯記者

我是潘毅，畢業於文化大學新聞系，踏入媒體圈至今五年，目前是《NOWNEWS》家庭消費中心一員，對於生活、旅遊、3C科技、寵物、動漫及遊戲電競等多元領域的報導都有涉略。

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