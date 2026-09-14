高雄、台南的朋友你剛剛不是頭暈！據中央氣象署地震測報中心資料，今（14）日17時18分在高雄市岡山區發生芮氏規模3.1地震，震央在高雄市政府北北西方 19.5 公里處，地震深度僅27.9公里，屬於極淺層地震。 我是廣告 請繼續往下閱讀 本次地震觀測到最大震度為1級，出現在高雄市、台南市佳里區。 各地震度級 高雄市地區最大震度 1級 台南市地區最大震度 1級 ⚠️發生強震怎麼辦？地震逃生保命重點必看 ✔地震時躲哪裡最安全？逃生正確保命SOP：黃金三角錯了、別衝戶外 ✔搭捷運、開車時大地震怎麼辦？消防署「交通保命攻略」：別急煞車 ✔地震有多強？氣象署「震度分級」一圖看懂：震度3級已出現恐懼感 ✔地震包內容物準備什麼？「6大地震避難包清單、放置地點」一次看 相關新聞 地震速報／6:44東南海域規模4.9地震！最大震度4級 中南部被搖醒地震速報／6:44東南海域芮氏規模4.9地震！台東最大震度4級地震速報／19:24東部海域規模4.5「極淺層地震」！最大震度4級花蓮、台東最大震度4級！東部海域規模4.5地震 全台7縣市有感 潘毅編輯記者我是潘毅，畢業於文化大學新聞系，踏入媒體圈至今五年，目前是《NOWNEWS》家庭消費中心一員，對於生活、旅遊、3C科技、寵物、動漫及遊戲電競等多元領域的報導都有涉略。在眾多動漫作品中，我最喜歡的動畫是...作品集 中央氣象署地震測報中心高雄市岡山區