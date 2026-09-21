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🟡國家防災日由來公開！三波警報測試時間曝光

▲921國家防災日將發送3波警報測試，包含09:21地震速報，以及09:30與10:00海嘯警報演練。（圖／翻攝停班停課最新通知臉書）

🟡921地震幾年了？震央中心點與搖晃時間

🟡台灣最嚴重地震是它！東星大樓孫家兄弟生還奇蹟

▲921大地震造成台北東星大樓倒塌，87人不幸罹難。孫氏兄弟受困近6天靠著求生意志奇蹟生還。（圖／翻攝維基百科）

🟡921地震教育園區！完整保存斷層震災遺址

今天是 9 月 21 日「國家防災日」，全台手機皆會收到演練警報。政府為紀念 1999 年 921 大地震並提升全民防災能力，至今已滿 27 週年。許多人以為 921 是台灣史上傷亡最多的地震，但實際上死傷最慘重的是 1935 年「新竹–臺中地震」（造成 3,276 人死亡）。《NOWNEWS今日新聞》整理國家防災日由來、3 波警報發放時間與歷史科普懶人包。台灣將每年 9 月 21 日訂為「國家防災日」，源於 1999 年 921 集集大地震帶來的毀滅性重創。政府為汲取慘痛教訓，行政院於 2000 年設立「災害防救日」，並於，期盼透過國家級演練推廣「」抗震三步驟。中央氣象署於 9 月 21 日將發送 3 波測試警報：演習期間大眾運輸如台中捷運全線正常營運，民眾收到警報切勿慌張。至 2026 年，921 大地震已過去 27 年（）。這場地震主震的，由於震源深度僅約 8 公里，屬極淺層地震，車籠埔斷層錯動釋放的巨量能量造成地表嚴重的毀滅性破壞。其，精確的「震央中心點」位在，縣府也在該處立有紀念碑。許多人常誤以為 921 是台灣史上傷亡最多的地震，但根據中央氣象署紀錄，台灣歷史上死亡人數最多的地震是。而 921 大地震則造成 2,415 人死亡、1 萬多人受傷，是台灣近代影響最深遠的複合型災難。在 921 災情中，台北市東星大樓倒塌，孫啟峰與孫啟光兄弟受困長達 130 多個小時（近 6 天），靠著冰箱冷凝水與求生意志奇蹟生還。不少人關心孫啟光兄弟近況，哥哥孫啟峰曾在 2019 年、921 20週年時接受《華視新聞》訪問，當時他已經當爸爸，育有一名 5 歲兒子，透露自己是電腦工程師、弟弟孫啟光則是建設公司董事長特助，兄弟倆走出陰影，並默默行善度日。除了落實防震演練，走訪實體遺址也是深化防災觀念的重要途徑。位於，完整保存了車籠埔斷層錯動抬升、毀損校舍與斷層槽溝的原貌。值得注意的是，兩園區，今年因 9 月 21 日適逢週一例行休館日，特別提前於 9 月 20 日（週日）免費開放供民眾參觀。園區透過真實的地震遺址與互動體驗，記錄台灣災後重生的歷史，也警惕大眾平時整備緊急避難包，隨時做好防災準備。