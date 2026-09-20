台南發生規模3.8地震！據中央氣象署地震測報中心資料，今（20）日16時5分在台南市楠西區發生芮氏規模3.8地震，最大震度為台南市4級，震央在台南市政府東北東方44.2公里，地震深度僅7公里，屬於極淺層地震。
本次地震觀測到最大震度為4級，出現在台南市曾文區。
各地震度級
台南市地區最大震度 4級
嘉義縣地區最大震度 2級
高雄市地區最大震度 1級
嘉義市地區最大震度 1級
雲林縣地區最大震度 1級
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台南市地區最大震度 4級
嘉義縣地區最大震度 2級
高雄市地區最大震度 1級
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