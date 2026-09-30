2026 年 10 月起多項民生新制正式上路！內容涵蓋勞工婚假延長至 14 天、衛福部健康幣開跑，以及新竹市低收入戶學生助學金開放申請（大專生最高領 2 萬元）。此外，公費雙疫苗開打、打疫苗送健康幣、好市多熟食區點餐新規與台北市重機停機車格等措施亦同步登場，《NOWNEWS今日新聞》帶您一次掌握權益！
🟡勞工婚假放14天！新增6天工資由政府全補
職場權益迎來重大改革！勞動部修訂《勞工請假規則》，自 10 月 1 日起勞工婚假由 8 天增加至 14 天，給假期間工資照常給付。為減輕企業負擔，政府實施薪資補助要點，雇主給付第 9 天至第 14 天共 6 天婚假工資後，可登入勞保局系統申請全額補助。新制實施前已登記結婚且原 8 天婚假尚未休完者，亦適用 14 天新規定。
勞工婚假新制10/1上路！從8天變14天 已登記結婚「1情況」也適用
🟡公費雙疫苗開打送健康幣！打針最高領900幣
2026 年度公費流感與新冠疫苗第一階段於 10 月 1 日正式開打，涵蓋醫事人員、65 歲以上長者、孕婦及幼兒等 11 大類高風險族群；第二階段則於 11 月 2 日開放 50 至 64 歲無高風險成人接種。
同時，衛福部首度推出「健康幣」獎勵機制，年滿 18 歲民眾透過「健保快易通 App」完成生活型態評估即可參與，施打各類疫苗可累積點數（1幣抵1元）：
新冠疫苗：可獲 900 健康幣
肺炎鏈球菌疫苗：可獲 600 健康幣
流感疫苗：可獲 450 健康幣
此外，做成人健檢（800幣）、癌症篩檢（最高1350幣）也可累積，所得點數預計 12 月 1 日起開放至超商、藥局及醫療場館兌換健康商品。
健康幣使用效期2年！怎麼賺、兌換方式？ 一文看懂
🟡好市多熟食區點餐須驗卡！營業車牌照稅開徵
民生消費方面，美式賣場好市多（Costco）祭出消費新規定，10 月 1 日起消費者至「西式餐飲部」熟食區點餐，須先掃描實體會員卡或手機 App 會員條碼確認身分後方可點餐（全台僅台中南屯店暫不實施）。稅務方面，115 年營業用車下期使用牌照稅於 10 月 1 日開徵，繳納期限順延至 11 月 2 日止，提醒車主依限繳納以免產生滯納金。
好市多熟食區10月起「點餐要會員卡」！1門市例外 眾讚終於等到
🟡新竹低收助學金開放！大專學生最高領2萬元
為減輕弱勢家庭就學負擔，新竹市政府宣布「115學年度第一學期低收入戶學生助學金」於 10 月 1 日至 10 月 25 日開放申請。
凡設籍新竹市、25 歲以下符合低收入戶資格之學生，依學階核發補助金額：
公立國小學生：每名 5,000 元
公立國中學生：每名 7,000 元
公私立高中職（含五專一至三年級）：每名 14,000 元
公私立大專校院（含五專四、五年級）：每名 20,000 元
申請人須備妥低收入戶證明、郵局存簿影本及註冊證明向戶籍所在地區公所申辦（亦可授權代查戶籍）。就讀空中大學、軍警學校、進修專班或重修降讀者不在補助範圍內。如有疑問可洽各區公所：東區（03-5218231#208）、北區（03-5152525#206）、香山區（03-5307105#202）。
政府發錢！學生每人最高「2萬現金」 10/1開始申請：資格限制曝
🟡北市重機可停機車格！各地福利加碼一次看
交通與地方福利好康多連發：
台北市：10 月 6 日起試辦大型重型機車停放全市約 6.3 萬席「路邊收費機車格」，可採斜停跨占用 2 格，每次收費 40 元；停放免費機車格或禁停區仍將依法開罰。
新竹縣：10 月 1 日起啟用第二批 7 處公有停車場電動車充電站（含 61 槍慢充、8 槍快充）。
新竹市：10 月 1 日起敬老卡及愛心卡每月點數由 800 點提升至 1,200 點。
苗栗縣：10 月 1 日起搭配國旅補助推出住宿送 500 元苗栗幣（限量 2 萬組）。
台中市：10 月 1 日起敬老愛心卡搭乘計程車每趟最高補助由 85 元提高至 100 元。
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職場權益迎來重大改革！勞動部修訂《勞工請假規則》，自 10 月 1 日起勞工婚假由 8 天增加至 14 天，給假期間工資照常給付。為減輕企業負擔，政府實施薪資補助要點，雇主給付第 9 天至第 14 天共 6 天婚假工資後，可登入勞保局系統申請全額補助。新制實施前已登記結婚且原 8 天婚假尚未休完者，亦適用 14 天新規定。
勞工婚假新制10/1上路！從8天變14天 已登記結婚「1情況」也適用
2026 年度公費流感與新冠疫苗第一階段於 10 月 1 日正式開打，涵蓋醫事人員、65 歲以上長者、孕婦及幼兒等 11 大類高風險族群；第二階段則於 11 月 2 日開放 50 至 64 歲無高風險成人接種。
同時，衛福部首度推出「健康幣」獎勵機制，年滿 18 歲民眾透過「健保快易通 App」完成生活型態評估即可參與，施打各類疫苗可累積點數（1幣抵1元）：
新冠疫苗：可獲 900 健康幣
肺炎鏈球菌疫苗：可獲 600 健康幣
流感疫苗：可獲 450 健康幣
此外，做成人健檢（800幣）、癌症篩檢（最高1350幣）也可累積，所得點數預計 12 月 1 日起開放至超商、藥局及醫療場館兌換健康商品。
健康幣使用效期2年！怎麼賺、兌換方式？ 一文看懂
民生消費方面，美式賣場好市多（Costco）祭出消費新規定，10 月 1 日起消費者至「西式餐飲部」熟食區點餐，須先掃描實體會員卡或手機 App 會員條碼確認身分後方可點餐（全台僅台中南屯店暫不實施）。稅務方面，115 年營業用車下期使用牌照稅於 10 月 1 日開徵，繳納期限順延至 11 月 2 日止，提醒車主依限繳納以免產生滯納金。
好市多熟食區10月起「點餐要會員卡」！1門市例外 眾讚終於等到
為減輕弱勢家庭就學負擔，新竹市政府宣布「115學年度第一學期低收入戶學生助學金」於 10 月 1 日至 10 月 25 日開放申請。
凡設籍新竹市、25 歲以下符合低收入戶資格之學生，依學階核發補助金額：
公立國小學生：每名 5,000 元
公立國中學生：每名 7,000 元
公私立高中職（含五專一至三年級）：每名 14,000 元
公私立大專校院（含五專四、五年級）：每名 20,000 元
申請人須備妥低收入戶證明、郵局存簿影本及註冊證明向戶籍所在地區公所申辦（亦可授權代查戶籍）。就讀空中大學、軍警學校、進修專班或重修降讀者不在補助範圍內。如有疑問可洽各區公所：東區（03-5218231#208）、北區（03-5152525#206）、香山區（03-5307105#202）。
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台北市：10 月 6 日起試辦大型重型機車停放全市約 6.3 萬席「路邊收費機車格」，可採斜停跨占用 2 格，每次收費 40 元；停放免費機車格或禁停區仍將依法開罰。
新竹縣：10 月 1 日起啟用第二批 7 處公有停車場電動車充電站（含 61 槍慢充、8 槍快充）。
新竹市：10 月 1 日起敬老卡及愛心卡每月點數由 800 點提升至 1,200 點。
苗栗縣：10 月 1 日起搭配國旅補助推出住宿送 500 元苗栗幣（限量 2 萬組）。
台中市：10 月 1 日起敬老愛心卡搭乘計程車每趟最高補助由 85 元提高至 100 元。