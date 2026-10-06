中央氣象署地震測報中心表示，今（6）日下午4時41分，台灣西南部海域發生一起規模4.5的顯著有感地震，震央位於高雄市政府南南西方42.4公里，深度34.1公里，測得最大震度在高雄市達到3級。 我是廣告 請繼續往下閱讀 地震測報中心指出，本起地震各縣市最大震度，高雄3級、屏東2級，台南、嘉義、彰化、台中各有測到1級。 ⚠️發生強震怎麼辦？地震逃生保命重點必看 ✔地震時躲哪裡最安全？逃生正確保命SOP：黃金三角錯了、別衝戶外 ✔搭捷運、開車時大地震怎麼辦？消防署「交通保命攻略」：別急煞車 ✔地震有多強？氣象署「震度分級」一圖看懂：震度3級已出現恐懼感 ✔地震包內容物準備什麼？「6大地震避難包清單、放置地點」一次看 相關新聞 氣象署：花蓮外海5.9淺層地震震央在南澳海盆以外 過去極為罕見花蓮5.9地震「日本也有感」！沖繩與那國島明顯搖晃 最大震度313:00花蓮外海規模5.9地震！和平震度2級 氣象署：3天內留意餘震地震速報／2:20規模5.0地震！花蓮最大震度3級 半個台灣都被搖醒 張志浩編輯記者畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》電玩生活中心擔任記者，文章主題涵蓋家機、手遊、PC等，以生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議題。作品集 地震地震速報中央氣象署高雄台南嘉義