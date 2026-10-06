中央氣象署地震測報中心表示，今（6）日下午4時41分，台灣西南部海域發生一起規模4.5的顯著有感地震，震央位於高雄市政府南南西方42.4公里，深度34.1公里，測得最大震度在高雄市達到3級。

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地震測報中心指出，本起地震各縣市最大震度，高雄3級、屏東2級，台南、嘉義、彰化、台中各有測到1級。

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》電玩生活中心擔任記者，文章主題涵蓋家機、手遊、PC等，以生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議題。