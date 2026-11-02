中央氣象署地震測報中心表示，今（2）日上午10時23分，台灣東部海域發生芮氏規模4.8的小區域有感地震，震央在宜蘭縣政府東南方56.6公里處，深度60.4公里，屬於淺層地震，最大震度為2級。
地震測報中心指出，本起地震觀測到最大震度為2級，出現在花蓮縣和平、宜蘭縣南澳、宜蘭縣宜蘭市。新北、桃園、南投、台中、台東也有1級震度。
地震測報中心主任吳健富說明，昨（1）日下午4時20分，宜蘭外海也有一起規模5.6地震，深度達119.5公里，不過初步資料研判，兩起地震為獨立事件，今天的震央比昨天更南邊，成因也是菲律賓海板塊碰撞歐亞大陸板塊導致。
吳健富提及，菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊互動時，在花蓮隱沒帶會造成比較淺的「破碎帶地震」，或較深的「隱沒型地震」2種，今天這起地震，可能是位於和平海盆拉升位置，由於深度深、規模不大，因此民眾不需特別留意餘震。
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地震測報中心主任吳健富說明，昨（1）日下午4時20分，宜蘭外海也有一起規模5.6地震，深度達119.5公里，不過初步資料研判，兩起地震為獨立事件，今天的震央比昨天更南邊，成因也是菲律賓海板塊碰撞歐亞大陸板塊導致。
吳健富提及，菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊互動時，在花蓮隱沒帶會造成比較淺的「破碎帶地震」，或較深的「隱沒型地震」2種，今天這起地震，可能是位於和平海盆拉升位置，由於深度深、規模不大，因此民眾不需特別留意餘震。