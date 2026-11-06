衣櫃服飾換季折扣了！日本UNIQLO感謝祭台灣今天11月6日正式開跑，百款商品下殺66折起、最便宜190元優惠推薦，新款羽絨外套大砍500元、HEATTECH極暖發熱衣590元，滿額贈送質感手提保溫杯。GU感謝祭同步開搶，低至100元起好康挖寶，滿額贈送隨行杯、磁吸凸面鏡一次整理。

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UNIQLO感謝祭今開賣！190元起優惠推薦　滿額贈質感手提保溫杯

台灣UNIQLO感謝祭今天開跑！鎖定11月6日（五）至11月12日（四）連續7天，百款商品下殺66折起，換季折扣最便宜190元起，買得到Monchhichi蒙奇奇、寶可夢、KAWS聯名款服飾。

現在入手UNIQLO秋冬新品也很划算，雙面羽絨外套「大砍500元」、PUFFTECH保暖外套「現省300元」、多款神褲「降價300元」。

日本網路爆紅新品「​PRINCESSE tam‧tam小花發熱衣」台灣同步首賣；想要實惠囤貨可選「HEATTECH極暖喀什米爾混紡發熱衣」才590元。

▲UNIQLO感謝祭秋冬新品首次優惠，外套、發熱衣都降價。（圖／UNIQLO uniqlo.com）
▲UNIQLO感謝祭秋冬新品首次優惠，外套、發熱衣都降價。（圖／UNIQLO uniqlo.com）
滿額贈優惠加碼！UNIQLO感謝祭期間，單筆消費滿2,500元，即可獲贈台灣限定的「質感手提保溫杯」乙個。共有奶茶杏、午夜藍、鼠尾草綠、象牙白、可可棕5款秋冬質感配色，附有吸管與手握提把，兼具保溫保冷功能。

提醒大家，各店每日限量，單筆消費限當日獲贈一個，恕不累贈、不得挑款挑色，送完為止。

UNIQLO感謝祭推薦清單速看

▲記者開箱實拍UNIQLO感謝祭送手提保溫杯，質感很不錯。（圖／記者蕭涵云攝）
▲記者開箱實拍UNIQLO感謝祭送手提保溫杯，質感很不錯。（圖／記者蕭涵云攝）
GU感謝祭今開搶！低至100元起清單速看　滿額贈隨行杯

台灣GU感謝祭同步開搶，活動日期11月6日至11月12日連續7天，低至100元起限定優惠。

必買百搭T恤100元起，女裝氣球裙、牛津鞋都下殺190元，錐形牛仔褲還「現省200元」；推薦秋冬保暖Puffy蓬鬆柔軟針織外套首次降價。

今年社群爆紅的balloon氣球連帽拉鍊外套新品，各色各尺寸補貨快搶購，一起結帳輕鬆湊到滿額贈門檻。

▲GU感謝祭「100元起」今開賣，Puffy針織外套首次降價。（圖／GU www.gu-global.com）
▲GU感謝祭「100元起」今開賣，Puffy針織外套首次降價。（圖／GU www.gu-global.com）
滿額贈優惠加碼GU感謝祭期間，單筆消費滿1500元，贈「GU 隨行杯」乙個單筆消費滿1800元，再贈「GU 磁吸凸面鏡」乙個

提醒大家，贈品皆為每日限量；各店鋪商品顏色尺寸庫存數量以店鋪實際狀況為準，商品販賣對象店鋪亦有調整之可能，詳細販售及庫存狀況請與鄰近店鋪洽詢。 ​

GU感謝祭推薦清單速看

▲▼GU感謝祭滿額贈送隨行杯、磁吸凸面鏡。（圖／GU www.gu-global.com）
▲▼GU感謝祭滿額贈送隨行杯、磁吸凸面鏡。（圖／GU www.gu-global.com）
▲GU感謝祭滿額贈品，除了隨行杯、還有磁吸凸面鏡也開搶。（圖／GU www.gu-global.com）

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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...