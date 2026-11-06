衣櫃服飾換季折扣了！日本UNIQLO感謝祭台灣今天11月6日正式開跑，百款商品下殺66折起、最便宜190元優惠推薦，新款羽絨外套大砍500元、HEATTECH極暖發熱衣590元，滿額贈送質感手提保溫杯。GU感謝祭同步開搶，低至100元起好康挖寶，滿額贈送隨行杯、磁吸凸面鏡一次整理。
UNIQLO感謝祭今開賣！190元起優惠推薦 滿額贈質感手提保溫杯
台灣UNIQLO感謝祭今天開跑！鎖定11月6日（五）至11月12日（四）連續7天，百款商品下殺66折起，換季折扣最便宜190元起，買得到Monchhichi蒙奇奇、寶可夢、KAWS聯名款服飾。
現在入手UNIQLO秋冬新品也很划算，雙面羽絨外套「大砍500元」、PUFFTECH保暖外套「現省300元」、多款神褲「降價300元」。
日本網路爆紅新品「PRINCESSE tam‧tam小花發熱衣」台灣同步首賣；想要實惠囤貨可選「HEATTECH極暖喀什米爾混紡發熱衣」才590元。
滿額贈優惠加碼！UNIQLO感謝祭期間，單筆消費滿2,500元，即可獲贈台灣限定的「質感手提保溫杯」乙個。共有奶茶杏、午夜藍、鼠尾草綠、象牙白、可可棕5款秋冬質感配色，附有吸管與手握提把，兼具保溫保冷功能。
提醒大家，各店每日限量，單筆消費限當日獲贈一個，恕不累贈、不得挑款挑色，送完為止。
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GU感謝祭今開搶！低至100元起清單速看 滿額贈隨行杯
台灣GU感謝祭同步開搶，活動日期11月6日至11月12日連續7天，低至100元起限定優惠。
必買百搭T恤100元起，女裝氣球裙、牛津鞋都下殺190元，錐形牛仔褲還「現省200元」；推薦秋冬保暖Puffy蓬鬆柔軟針織外套首次降價。
今年社群爆紅的balloon氣球連帽拉鍊外套新品，各色各尺寸補貨快搶購，一起結帳輕鬆湊到滿額贈門檻。
滿額贈優惠加碼！GU感謝祭期間，單筆消費滿1500元，贈「GU 隨行杯」乙個；單筆消費滿1800元，再贈「GU 磁吸凸面鏡」乙個。
提醒大家，贈品皆為每日限量；各店鋪商品顏色尺寸庫存數量以店鋪實際狀況為準，商品販賣對象店鋪亦有調整之可能，詳細販售及庫存狀況請與鄰近店鋪洽詢。
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