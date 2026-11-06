上班通勤注意！中央氣象署發布最新地震速報，今（6）日上午 8 時 37 分，台東縣太麻里鄉發生芮氏規模 4.4 地震，震源深度僅 7.9 公里，屬於極淺層地震。全台共 8 縣市搖晃有感，其中台東縣最大震度達 3 級、屏東縣 2 級，氣象署提醒民眾留意餘震並注意自身安全。
🟡台東太麻里今早地牛翻身，深度僅7.9公里
根據中央氣象署地震測報中心最新資料，這起編號第 077 號的顯著有感地震發生於今（6）日上午 8 時 37 分 41 秒，震央位於北緯 22.69 度、東經 121.05 度，即台東縣政府西南方 12.9 公里處的台東縣太麻里鄉。本次地震芮氏規模為 4.4，震源深度僅 7.9 公里，屬於極淺層地震，造成局部地表產生相當明顯的瞬間晃動。
🟡太麻里卑南鹿野震度三級，台東全縣有感搖晃
在各地震度表現方面，以震央所在的台東縣搖晃最為劇烈，全縣最大震度達到 3 級。其中太麻里、卑南及鹿野測得最大震度 3 級；台東市、東河、池上測得震度 2 級；綠島、海端、利稻及成功也測得震度 1 級。由於震源極淺，不少當地民眾在早晨上班上課途中，皆感受到明顯的上下跳動與左右搖晃。
🟡震波擴及全台八縣市，屏東二級高雄花蓮一級
除了台東縣首當其衝外，地震波也迅速擴散至周邊及中南部縣市，全台共計 8 縣市觀測到震度。鄰近的屏東縣地區最大震度達 2 級；高雄市、花蓮縣、台南市、嘉義縣、雲林縣及嘉義市最大震度則各有 1 級。氣象署提醒，台灣地處板塊交界帶地震頻繁，民眾平時應隨時做好防震應變措施，並留意自身安全。
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根據中央氣象署地震測報中心最新資料，這起編號第 077 號的顯著有感地震發生於今（6）日上午 8 時 37 分 41 秒，震央位於北緯 22.69 度、東經 121.05 度，即台東縣政府西南方 12.9 公里處的台東縣太麻里鄉。本次地震芮氏規模為 4.4，震源深度僅 7.9 公里，屬於極淺層地震，造成局部地表產生相當明顯的瞬間晃動。
在各地震度表現方面，以震央所在的台東縣搖晃最為劇烈，全縣最大震度達到 3 級。其中太麻里、卑南及鹿野測得最大震度 3 級；台東市、東河、池上測得震度 2 級；綠島、海端、利稻及成功也測得震度 1 級。由於震源極淺，不少當地民眾在早晨上班上課途中，皆感受到明顯的上下跳動與左右搖晃。
🟡震波擴及全台八縣市，屏東二級高雄花蓮一級
除了台東縣首當其衝外，地震波也迅速擴散至周邊及中南部縣市，全台共計 8 縣市觀測到震度。鄰近的屏東縣地區最大震度達 2 級；高雄市、花蓮縣、台南市、嘉義縣、雲林縣及嘉義市最大震度則各有 1 級。氣象署提醒，台灣地處板塊交界帶地震頻繁，民眾平時應隨時做好防震應變措施，並留意自身安全。