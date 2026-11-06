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天冷減重好時機 醫：不用刻意降低室溫

隨著天氣轉涼，薑母鴨、羊肉爐等進補料理陸續登場，不少人在秋冬時節也相對容易受到美食誘惑而變胖。醫師指出，其實秋冬反而是減重的好時機，有研究顯示，當人體短時間處在16至19°C的環境時，相比室溫約24°C的狀態，能量消耗會增加，換算下來，約每日平均可多消耗188大卡。初日診所院長李唐越指出，根據《Frontiers in Physiology》一篇整合10項隨機對照試驗的系統性回顧與統合分析，短時間在微涼環境下，人體能量消耗會增加。李唐越說明，研究認為，人體自帶「暖氣系統」；當環境變冷時，棕色脂肪會受到刺激，可利用脂肪酸產生熱能、協助維持體溫，也會增加能量消耗。因此結果顯示，低溫環境確實可能透過產熱機制提高能量消耗，提供一項有利於能量代謝的生理條件。不過，天冷不代表自然就會瘦。李唐越表示，目前研究多在實驗環境進行，受試者也以「年輕健康成人」為主，且男性人數較多，因此不能把研究數字直接套用到每個人身上。「真正的關鍵仍取決於飲食與生活習慣。」李唐越提到，若因為天冷吃得更多，如火鍋、薑母鴨或麻油雞，再搭配大量主食、加工配料與含糖飲品，就可能抵銷原本的代謝優勢。李唐越建議，不需要刻意為了減重將室溫降低，建議以舒適、不發抖為原則，更不要刻意進行冰水浴或受凍，有心血管疾病或慢性病等，則避免自行嘗試極端低溫刺激。也因為秋冬較不悶熱，適合快走、慢跑、騎單車，每週累積約150至300分鐘中等強度有氧運動與至少2天的肌力運動，並依自己的體能調整。天冷時記得先暖身，清晨太冷也可改在中午或傍晚活動。吃火鍋時可選清湯或昆布湯，少加工火鍋料，李唐越說，可先吃肉片與蔬菜、豆腐等蛋白質，再搭配適量澱粉。麻油雞、薑母鴨可透過分食，也別把湯當水喝。想吃東西時，可先喝溫開水、無糖熱豆漿或無糖熱茶。點心則選茶葉蛋、毛豆等含蛋白質食物，取代甜湯、熱可可等高糖選擇。李唐越提醒，很多人不是胖在某一頓聚餐，而是從秋天一路累積，等到過年後才發現體重、腰圍都明顯增加。若每到秋冬就容易復胖、明明少吃卻瘦不下來，或體重反覆卡關，李唐越建議，不要只靠自己猜原因，可先由醫師或營養師檢視身體組成、飲食與代謝狀況，愈早找出影響體重的關鍵。