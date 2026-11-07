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從賺錢變虧錢 Toyz自爆選股全靠直覺

美國期中選舉結果加深市場對AI投資的疑慮，台股今（6）日一度狂瀉逾3700點，，終場仍大跌1873點，失守40000點大關，讓不少股民哀鴻遍野。沒想到，因販毒入獄的香港前電競選手Toyz（劉偉健），早在出獄前就曾提醒女友篠崎泫「股票可以出一出了，接下來要開始跌了」，偏偏篠崎泫不相信人在監獄裡的男友能看準行情，一股都沒賣，結果原本賺錢的股票全變成虧損，讓她崩潰直呼：「我從來沒有看過我的股票是綠的！」Toyz因販賣二級毒品遭判刑4年2個月，2024年5月入監服刑，今年11月3日獲假釋後遭，搭機返回香港。外界一直關注他何時與女友篠崎泫團聚，沒想到，兩人聊起股票投資，意外揭露Toyz在獄中竟然還會幫她分析股市。篠崎泫透露，Toyz對股票相當敏銳，過去包括英特爾、聯電、台積電等股票，都是男友告訴她可以買進的，「我們最後一次會客，他告訴我說股票出掉，他說股票可以出一出了，接下來要開始跌了，我說為什麼？然後他就說什麼覺得要往下走了，你不知道講了一個什麼，然後我說，你哇你在裡面倒是很會分析」。但眼看股市表現不錯，她根本沒把男友的警告放在心上，甚至心想：「他人在裡面是懂個什麼東西？現在股市很漂亮，我就沒有理他。」直到Toyz出獄後，還特地問她股票有沒有賣掉，篠崎泫打開證券app一看，原本獲利的持股竟然變成虧損，笑得Toyz喊：「結果這個女的什麼都沒賣啦，從賺的變成虧的啦，哈哈！」她也懊悔表示：「我從來沒有看過我的股票是綠的，現在是綠的，我好難過！」更無奈承認：「你叫我買的，我都有買，你叫我出，我沒出....」Toyz聽完忍不住虧女友：「她這個就是錢不當錢的人啊，投資對她來說就是按一按。」篠崎泫則解釋自己買股票完全憑直覺，沒想到Toyz竟也自爆：「妳覺得在裡面可以看什麼什麼？K線圖，你覺得我懂什麼技術面嗎？懂個屁！」篠崎泫聽完傻眼反問，既然不懂，為什麼每次預測都能猜中？Toyz則笑回：「我都是靠直覺在買的啦，賭博囉！」