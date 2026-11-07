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▲營養師提醒，有些食物其實並非蔬菜，而是屬於「全榖根莖類」，飲食上可多留意搭配。（圖／營養師高敏敏提供）

現代人健康意識強烈，吃外食也必須點青菜搭配，或是便當一定會選擇青菜。但有些食物其實常被誤認，像玉米、南瓜、蓮藕其實都是「偽蔬菜」，會被歸類為「全榖雜糧」。營養師建議，這些食材都是可以安心搭配的，可做為主食，選擇更多樣。營養師高敏敏提到，有些人會詢問，便當裡面出現玉米炒蛋、蒸南瓜、馬鈴薯燉肉，「今天的菜吃夠了吧？」但實際上，有些食物並非蔬菜，而是被算在全榖雜糧類。高敏敏說，包括玉米、南瓜、馬鈴薯、地瓜、芋頭；還有豆子，如紅豆、綠豆、皇帝豆、豌豆仁；另外，栗子、菱角、蓮子、山藥、蓮藕等，這些其實都是「偽蔬菜」。營養師表示，上述食物其實都很營養，富含膳食纖維、維生素、礦物質等，但是被歸類在「全榖根莖類」，而非蔬菜。不過，高敏敏也分享該如何搭配，讓主食吃得更多樣。營養師提到，像是便當類可多吃幾塊南瓜和馬鈴薯，飯少盛一些，再加一份炒青菜。如果是早餐，建議地瓜當主食，配水煮蛋和無糖豆漿。高敏敏說，吃火鍋時，如果芋頭、玉米都想吃，冬粉就少放一點，菜盤再多夾些高麗菜、青江菜或菇類，避免不小心吃下好幾份澱粉。