年度網購盛事「雙11購物節」開打，今天11月11日各大電商平台祭出超殺折扣與免運優惠，堪稱清空購物車、囤貨撿便宜的最佳時機。雙11是什麼節日？由來原為1111象徵慶祝單身男女的「光棍節」，2009年由中國電商阿里巴巴發起促銷活動，演變成今日全球規模最大的節日商機。2026雙11買什麼？本文整理民眾最關心蝦皮購物、momo購物網與好市多（Costco）優惠活動與必買攻略一覽。

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雙11是什麼節日？從光棍節到全球購物狂歡

雙11（11月11日）最初發源於1990年代的中國大陸校園，因數字「1」形似形單影隻的單身者，被年輕人戲稱為「光棍節」。

2009年，電商平台首度選在當天舉辦大型促銷折扣，主打「單身也要善待自己，買禮物犒賞自己」。隨著歷年交易額屢創新高，雙11逐漸脫離單身節的意涵，演變為各大電商、實體零售，甚至餐飲品牌共同參與的全球年度最大商業購物節。

▲蝦皮購物搭配蝦皮店到店服務，深受消費者歡迎。（圖／記者張嘉哲攝）
▲蝦皮購物搭配蝦皮店到店服務，深受消費者歡迎。（圖／記者張嘉哲攝）
2026蝦皮購物「雙11最強購物節」優惠亮點

蝦皮購物歷年雙11皆以豐富的免運券與深夜秒殺活動吸引買氣，2026年同樣祭出多重神券組合：

◾️全站免運券大放送：發放多張人人皆可領的「全站0元起免運券」，涵蓋四大超商與蝦皮店到店，並於午夜時段加碼免運名額。

◾️商城85折與9折神券：鎖定高單價商品（如3C家電、專櫃美妝），搭配蝦皮商城專屬85折、9折折價券，最高可折抵數千元，是購入iPhone、Dyson吸塵器等高價品的最佳時機。

◾️整點秒殺瘋搶：11月11日當天凌晨0點起，每個整點推出百大品牌爆品下殺，包含日用品箱購、美妝保養套組等，挑戰市場最低價。

11/11 19:00：「倍潔雅衛生紙56包」特價1元（原價1,360元）。

11/11 22:00：「純金9999相思豆3入組」特價1元（原價4,980元）。

11/11 23:00：「Insta360 GO Ultra 4K拇指相機」特價6,440元（原價14,980元）。

◾️100%蝦幣回饋：11月10日至11月13日消費滿999元，最高回饋999蝦幣，指定時段限量搶。

◾️11月11日限定：全站8折、9折券，最高分別折100元、2,000元。

◾️直營優惠：11月11日滿1,111元可使用8折券，最高折400元。

2026蝦皮購物雙11優惠速看

▲momo購物網今年推出雙11超狂購物節優惠活動。（圖／momo提供）
▲momo購物網今年推出雙11超狂購物節優惠活動。（圖／momo提供）
momo購物網「雙11超狂購物節」優惠亮點

2026年momo購物網「雙11超狂購物節」，主打高回饋率與組隊賺mo幣，壓軸活動集中在11月10日至11月11日，除了個人最高3,600點回饋，也推出組隊消費最高送15,555mo點，當天不限金額下單還有機會抽中NISSAN KICKS新車，非常適合家庭採買與親友揪團齊買：

◾️組隊最高賺回饋：雙11經典活動「組隊賺mo幣」，邀請親友組隊消費達檻，即可瓜分百萬mo幣獎金，團隊買越多回饋比例越高。

◾️整點搶mo幣與紅包雨：活動期間每日多個時段狂灑紅包雨，免消費即可登入點擊抽mo幣與品牌神券。

◾️滿額加碼：單日消費滿5,000元，登記送200mo點，限量11,111名。

◾️銀行信用卡與支付加碼：串聯超過30大銀行與行動支付（如LINE Pay、街口支付），刷指定信用卡最高可享20%以上的疊加回饋。

◾️超取優惠：指定超商取貨滿99元起免運，滿千元再享指定美食贈送活動。

2026 momo購物網雙11優惠速看

▲好市多不只有黑五購物節，線上購物也有雙11優惠。（圖／公關照片）
▲好市多不只有黑五購物節，線上購物也有雙11優惠。（圖／公關照片）
好市多線上購物雙11會員優惠

每年雙11美式賣場Costco好市多線上購物推出專屬的滿額折抵優惠，全站推出超過500項優惠商品，主攻大型家電與日常保健食品：

◾️滿額折抵神券：雙11當天（全會員滿額日），於好市多線上購物結帳，單筆消費滿6,600元輸入雙11專屬優惠代碼「261111」，可再折600元。

◾️必買囤貨指南：推薦鎖定平常鮮少降價的大尺寸電視、洗碗機、筆記型電腦，以及維他命、衛生紙、咖啡豆等日常耗品進行箱購。

◾️刷信用卡最省回饋：若使用富邦Costco聯名卡付款，另可依活動規定享3%回饋無上限。

面對五花八門的雙11促銷，建議消費者提前將心儀商品加入購物車，事先領取各平台的免運券與折價券，並結算好手邊最有利的信用卡回饋，才能在11月11日零時準點結帳，順利搶下最划算的年度好康。

2026好市多Costco雙11優惠速看

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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...