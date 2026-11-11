年度網購盛事「雙11購物節」開打，今天11月11日各大電商平台祭出超殺折扣與免運優惠，堪稱清空購物車、囤貨撿便宜的最佳時機。雙11是什麼節日？由來原為1111象徵慶祝單身男女的「光棍節」，2009年由中國電商阿里巴巴發起促銷活動，演變成今日全球規模最大的節日商機。2026雙11買什麼？本文整理民眾最關心蝦皮購物、momo購物網與好市多（Costco）優惠活動與必買攻略一覽。
雙11是什麼節日？從光棍節到全球購物狂歡
雙11（11月11日）最初發源於1990年代的中國大陸校園，因數字「1」形似形單影隻的單身者，被年輕人戲稱為「光棍節」。
2009年，電商平台首度選在當天舉辦大型促銷折扣，主打「單身也要善待自己，買禮物犒賞自己」。隨著歷年交易額屢創新高，雙11逐漸脫離單身節的意涵，演變為各大電商、實體零售，甚至餐飲品牌共同參與的全球年度最大商業購物節。
2026蝦皮購物「雙11最強購物節」優惠亮點
蝦皮購物歷年雙11皆以豐富的免運券與深夜秒殺活動吸引買氣，2026年同樣祭出多重神券組合：
◾️全站免運券大放送：發放多張人人皆可領的「全站0元起免運券」，涵蓋四大超商與蝦皮店到店，並於午夜時段加碼免運名額。
◾️商城85折與9折神券：鎖定高單價商品（如3C家電、專櫃美妝），搭配蝦皮商城專屬85折、9折折價券，最高可折抵數千元，是購入iPhone、Dyson吸塵器等高價品的最佳時機。
◾️整點秒殺瘋搶：11月11日當天凌晨0點起，每個整點推出百大品牌爆品下殺，包含日用品箱購、美妝保養套組等，挑戰市場最低價。
11/11 19:00：「倍潔雅衛生紙56包」特價1元（原價1,360元）。
11/11 22:00：「純金9999相思豆3入組」特價1元（原價4,980元）。
11/11 23:00：「Insta360 GO Ultra 4K拇指相機」特價6,440元（原價14,980元）。
◾️100%蝦幣回饋：11月10日至11月13日消費滿999元，最高回饋999蝦幣，指定時段限量搶。
◾️11月11日限定：全站8折、9折券，最高分別折100元、2,000元。
◾️直營優惠：11月11日滿1,111元可使用8折券，最高折400元。
2026蝦皮購物雙11優惠速看
momo購物網「雙11超狂購物節」優惠亮點
2026年momo購物網「雙11超狂購物節」，主打高回饋率與組隊賺mo幣，壓軸活動集中在11月10日至11月11日，除了個人最高3,600點回饋，也推出組隊消費最高送15,555mo點，當天不限金額下單還有機會抽中NISSAN KICKS新車，非常適合家庭採買與親友揪團齊買：
◾️組隊最高賺回饋：雙11經典活動「組隊賺mo幣」，邀請親友組隊消費達檻，即可瓜分百萬mo幣獎金，團隊買越多回饋比例越高。
◾️整點搶mo幣與紅包雨：活動期間每日多個時段狂灑紅包雨，免消費即可登入點擊抽mo幣與品牌神券。
◾️滿額加碼：單日消費滿5,000元，登記送200mo點，限量11,111名。
◾️銀行信用卡與支付加碼：串聯超過30大銀行與行動支付（如LINE Pay、街口支付），刷指定信用卡最高可享20%以上的疊加回饋。
◾️超取優惠：指定超商取貨滿99元起免運，滿千元再享指定美食贈送活動。
2026 momo購物網雙11優惠速看
好市多線上購物雙11會員優惠
每年雙11美式賣場Costco好市多線上購物推出專屬的滿額折抵優惠，全站推出超過500項優惠商品，主攻大型家電與日常保健食品：
◾️滿額折抵神券：雙11當天（全會員滿額日），於好市多線上購物結帳，單筆消費滿6,600元輸入雙11專屬優惠代碼「261111」，可再折600元。
◾️必買囤貨指南：推薦鎖定平常鮮少降價的大尺寸電視、洗碗機、筆記型電腦，以及維他命、衛生紙、咖啡豆等日常耗品進行箱購。
◾️刷信用卡最省回饋：若使用富邦Costco聯名卡付款，另可依活動規定享3%回饋無上限。
面對五花八門的雙11促銷，建議消費者提前將心儀商品加入購物車，事先領取各平台的免運券與折價券，並結算好手邊最有利的信用卡回饋，才能在11月11日零時準點結帳，順利搶下最划算的年度好康。
2026好市多Costco雙11優惠速看
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◾️100%蝦幣回饋：11月10日至11月13日消費滿999元，最高回饋999蝦幣，指定時段限量搶。
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◾️滿額加碼：單日消費滿5,000元，登記送200mo點，限量11,111名。
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◾️必買囤貨指南：推薦鎖定平常鮮少降價的大尺寸電視、洗碗機、筆記型電腦，以及維他命、衛生紙、咖啡豆等日常耗品進行箱購。
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