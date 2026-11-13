歌手羅大佑近日點名蔡英文、蕭美琴等政治人物沒有子女：「他們不像我們這樣有子女的人，對於下一代我們想的很多，這些人不會想太多。」引起兩派論戰。對此，資深媒體人陳文茜今（13）日凌晨發文，談到她對羅大佑的看法，她說自己也曾被羅大佑寫3000字罵過，但她覺得羅大佑本來就是愛說真話、偶爾會發出怒吼的人，她並不介意，也支持羅大佑發表自己的看法：「我珍惜我們的時代有羅大佑。｣
羅大佑29年前發不了唱片 曾寫3000字罵陳文茜
陳文茜過去曾當過百代唱片（EMI）台灣區總經理，因此認識羅大佑，她說兩人算不上至交，但都很欣賞李敖、施明德、孫大偉等人物。後來羅大佑曾在1997年寫了3000字的長文罵她，因為當時香港主權移交，政治、社會環境動盪，EMI決定不出他的唱片，羅大佑才因此痛批陳文茜「欠缺職業倫理」；但陳文茜那時其實已離開EMI，所以選擇不回應。
陳文茜也沒因此就記恨羅大佑，反倒認為他是個多情、個性鮮明的人：「那個充滿活力唱著台北不是我的家，我的家鄉沒有霓虹燈（的人），怎麼可能一輩子長袖善舞，話術十足，不輕易得罪人。」
珍惜我們的時代有羅大佑！陳文茜讚他說真話
陳文茜接著還引用了羅大佑所寫的歌詞，包含〈未來的主人翁〉、〈滾滾紅塵〉等，直言：「那些都是羅大佑。40歲的他，已練就超過一口氣15字髒字，而且已經累積一連串的悲傷。從年輕至今，他以音樂抗議時代的荒謬，諷刺黨國教育，懷念他成長的鄉土，批評城市主義使人失去了情份。」
陳文茜認為羅大佑一直都是這種黑白分明的說話風格：「他罵的人未必每句話都對，但他很少為了自己。」她也認為很多人覺得羅大佑這次惹了大風波，但對於羅大佑本人來說，應該就只是把歌詞改成廣播節目上的吼叫。
最後，陳文茜誇讚羅大佑：「這年頭還有幾個得最佳奉獻獎的高影響力人物，願意付出，說些不包裝的真話？與他認識近50載，我珍惜我們的時代有羅大佑。他的音樂，他的歌詞，他偶爾的嘶吼。再無第二人。」陳文茜也幽默開玩笑：「可惜李敖走了，否則羅大佑這次的箴言，可能只是小品。」
羅大佑發言引兩派論戰 也有藝人公開抵制
從陳文茜的發言可看出，她是支持羅大佑的，粉絲見狀也紛紛認同留言：「你們兩位才是真正有底氣的文化人」、「這年頭說真話的人，真的不多了」、「羅大佑說出大多數為人父母的擔憂，跟生與不生毫無關係」。
但也有許多人無法理解羅大佑，認為他的言論帶有性別歧視，像是賈永婕、小嫻、唐綺陽等人，都不認同羅大佑的觀點，直言關不關心下一代，與有沒有生育沒有直接關係。
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陳文茜過去曾當過百代唱片（EMI）台灣區總經理，因此認識羅大佑，她說兩人算不上至交，但都很欣賞李敖、施明德、孫大偉等人物。後來羅大佑曾在1997年寫了3000字的長文罵她，因為當時香港主權移交，政治、社會環境動盪，EMI決定不出他的唱片，羅大佑才因此痛批陳文茜「欠缺職業倫理」；但陳文茜那時其實已離開EMI，所以選擇不回應。
陳文茜也沒因此就記恨羅大佑，反倒認為他是個多情、個性鮮明的人：「那個充滿活力唱著台北不是我的家，我的家鄉沒有霓虹燈（的人），怎麼可能一輩子長袖善舞，話術十足，不輕易得罪人。」
陳文茜接著還引用了羅大佑所寫的歌詞，包含〈未來的主人翁〉、〈滾滾紅塵〉等，直言：「那些都是羅大佑。40歲的他，已練就超過一口氣15字髒字，而且已經累積一連串的悲傷。從年輕至今，他以音樂抗議時代的荒謬，諷刺黨國教育，懷念他成長的鄉土，批評城市主義使人失去了情份。」
陳文茜認為羅大佑一直都是這種黑白分明的說話風格：「他罵的人未必每句話都對，但他很少為了自己。」她也認為很多人覺得羅大佑這次惹了大風波，但對於羅大佑本人來說，應該就只是把歌詞改成廣播節目上的吼叫。
最後，陳文茜誇讚羅大佑：「這年頭還有幾個得最佳奉獻獎的高影響力人物，願意付出，說些不包裝的真話？與他認識近50載，我珍惜我們的時代有羅大佑。他的音樂，他的歌詞，他偶爾的嘶吼。再無第二人。」陳文茜也幽默開玩笑：「可惜李敖走了，否則羅大佑這次的箴言，可能只是小品。」
從陳文茜的發言可看出，她是支持羅大佑的，粉絲見狀也紛紛認同留言：「你們兩位才是真正有底氣的文化人」、「這年頭說真話的人，真的不多了」、「羅大佑說出大多數為人父母的擔憂，跟生與不生毫無關係」。
但也有許多人無法理解羅大佑，認為他的言論帶有性別歧視，像是賈永婕、小嫻、唐綺陽等人，都不認同羅大佑的觀點，直言關不關心下一代，與有沒有生育沒有直接關係。