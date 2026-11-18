中央氣象署地震測報中心表示，今（18）日上午10時27分，台南市東山區發生芮氏規模3.5的小區域有感地震，震央在台南市政府東北方 38.2 公里 處，深度12.6公里，屬於淺層地震，最大震度為2級，嘉義、雲林也有感搖晃。 我是廣告 請繼續往下閱讀 地震測報中心指出，本起地震觀測到最大震度為2級，出現在台南白河、台南佳里、嘉義義竹，雲林也有1級震度。 ⚠️發生強震怎麼辦？地震逃生保命重點必看 ✔地震時躲哪裡最安全？逃生正確保命SOP：黃金三角錯了、別衝戶外 ✔搭捷運、開車時大地震怎麼辦？消防署「交通保命攻略」：別急煞車 ✔地震有多強？氣象署「震度分級」一圖看懂：震度3級已出現恐懼感 ✔地震包內容物準備什麼？「6大地震避難包清單、放置地點」一次看 相關新聞 地震速報／16:46台東近海規模4.0地震！最大震度3級、4縣市有感地震速報／07:47台南安南規模4.0地震！最大震度3級 4縣市有感地震速報／12:21雲林規模4.2地震！深度11公里 嘉義最大震度4級地震速報／12:01花蓮規模4.0地震！最大震度3級 南投、台中有感 張志浩編輯記者畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》電玩生活中心擔任記者，文章主題涵蓋家機、手遊、PC等，以生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議題。作品集 地震台南嘉義雲林中央氣象署