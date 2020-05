NBA／批喬丹在紀錄片撒謊　退役球星：讓自己像超級英雄

退役球星Kendrick Perkins再次強調「史上最偉大球員」是「詹皇」LeBron James(詹姆斯)而非公牛隊傳奇Michael Jordan(喬丹)的立場,認為喬丹在紀錄片《The Last Dance》所說的一切都是在說謊,好讓自己看起來像是個超級英雄。由於「微笑刺客」Isiah Thomas當初沒有獲選為1992年奧運夢幻隊一員,外界將矛頭指向喬丹,認為這一切都是受他指使,而紀錄片《The Last Dance》中,喬丹堅稱此事與自己無關,但最近曝光的當年錄音卻讓喬丹「自打臉」,因為當年他表示如果Thomas出現在名單中,那他就拒絕參加奧運。Perkins在個人推特寫道:「喬丹在紀錄片《The Last Dance》當中做的所有事都是在撒謊,好讓其他人看起來像反派,自己卻像是個超級英雄。我很高興我心中的『最偉大球員』是詹姆斯,證據已經出來了。」還在文末標註FreeZeke,表示要還給Isiah Thomas一個公道。無獨有偶地,不只是Perkins,日前快艇總教練Doc Rivers也表達對紀錄片立場的不滿,他對Thomas在紀錄片中被塑造成惡人的形象抱不平。Thomas率領的活塞「壞孩子」,與喬丹的公牛在80年代晚期的競爭,是當時NBA最大的話題之一。