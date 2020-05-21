香蕉哥哥疼小11歲妻有妙招　驚曝「做人進度」

幼兒界偶像香蕉哥哥與草莓姐姐在婚後以「香草CP」組合進攻樂壇，原本就對音樂保持高度熱情並持續創作的夫妻倆，這次受到「圈圈兒童音樂」之邀決定合作，將於月底發行首張數位EP《走走》。香蕉哥哥表示：「歌曲不只針對小朋友，也希望爸爸媽媽大朋友也能聽起來很順耳，全家一起朗朗上口跟著唱！」

香蕉哥哥、草莓姐姐去年底喜迎愛的結晶「小新」，夫妻倆坦言，因為兒子激發出更多創作靈感，透過輕鬆活潑的旋律，娓娓道出一家三口的甜蜜生活。其中〈走走〉唱出這對熱愛旅行的佳偶，一起相伴出遊的心情，儘管最近受疫情影響無法出國，只要能彼此相伴左右，無論是飛出國玩或是到家附近的超市走走，都是最開心的旅遊。

▲香蕉哥哥、草莓姐姐推出EP《走走》。（圖／圈圈兒童音樂提供）

▲香蕉哥哥（右）分享維繫夫妻感情妙招。（圖／圈圈兒童音樂提供）