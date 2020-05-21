香蕉哥哥疼小11歲妻有妙招　驚曝「做人進度」

幼兒界偶像香蕉哥哥與草莓姐姐在婚後以「香草CP」組合進攻樂壇，原本就對音樂保持高度熱情並持續創作的夫妻倆，這次受到「圈圈兒童音樂」之邀決定合作，將於月底發行首張數位EP《走走》。香蕉哥哥表示：「歌曲不只針對小朋友，也希望爸爸媽媽大朋友也能聽起來很順耳，全家一起朗朗上口跟著唱！」
香蕉哥哥、草莓姐姐去年底喜迎愛的結晶「小新」，夫妻倆坦言，因為兒子激發出更多創作靈感，透過輕鬆活潑的旋律，娓娓道出一家三口的甜蜜生活。其中〈走走〉唱出這對熱愛旅行的佳偶，一起相伴出遊的心情，儘管最近受疫情影響無法出國，只要能彼此相伴左右，無論是飛出國玩或是到家附近的超市走走，都是最開心的旅遊。
年紀相差11歲的兩人儘管在創作上產生「年紀隔閡」，卻因為互補而感情更好，也在這樣的玩笑話中完成創作，由此窺見夫妻倆經營感情之道。香蕉哥哥表示：「除了跟對方都時時刻刻保持幽默感、常聊天外，另外就是要把對方當成在戀愛的人，你就會記得每一個紀念日，每一個想要表達愛意的時刻，就算很忙也會特別準備驚喜給對方！像是有了孩子的第一個情人節，或是草莓的第一個母親節，我都會準備特別的花送給她，希望紀念這個有意義的日子。」
現在家有一寶的他們，被問到夫妻倆是否有要生第二胎打算？草莓表示：「未來有沒有二寶三寶就隨緣了！不過香蕉哥哥則覺得三個小孩比較好啦！因為他們家就是三個孩子，有兄弟姐妹的感覺很棒。」
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