▲陳婉衡曬全裸入浴照。(圖/ 陳婉衡IG )

▲陳婉衡笑容陽光燦爛。(圖/ 陳婉衡IG )

港星陳婉衡熱愛健身,除了擁有結實的體態之外,E級的傲人雙峰也備受關注,還受封為「TVB波神」,昨(21)日是她邁入30歲的第一天,她決定「全裸入浴」來慶祝自己將邁入人生下一階段。陳婉衡平時樂於享受戶外運動,笑容陽光燦爛,好身材偶爾會出來見客,她在30歲生日當天毫不吝嗇地曬出養眼浴照,只見她在浴缸內一絲不掛,還巧妙地遮住三點,迷人的上圍若隱若現,渾圓的臀部曲線一覽無遺,畫面十分惹火。陳婉衡開心寫下:「Entering the big THREE-O like how I entered this world. (來到了大大的3字頭,就像我如何來到這個世界。)」照片一出,粉絲們紛紛獻上祝福,辣照也讓大家驚艷不已。(編輯:侯家瑜)